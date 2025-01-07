Митрополит Кирилл: «Когда изменим себя, то и мир будет меняться к лучшему»

В соборе Казанской иконы Божией Матери прошла литургия по случаю Рождества Христова

Фото: Михаил Захаров

Множество людей со всей России собрались сегодня ночью в соборе Казанской иконы Божией Матери, чтобы принять участие в торжественной литургии в честь Рождества Христова. Многие гости столицы Татарстана специально остались на праздничную службу. Храм внутри был украшен символом праздника — елями, снаружи была установлена большая рождественская елка и вертеп. Что пожелал прихожанам владыка и какая атмосфера царила в храме — подробности в репортаже «Реального времени».

«Рождество — праздник радости, света и любви»

Праздник начался с великой вечерни и Литургии святителя Василия Великого в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери Казанского Богородицкого мужского монастыря. В Рождественский сочельник ее совершил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. В завершение богослужения на середину храма была вынесена свеча как символ Рождественской звезды. Вечером, в канун праздника Рождества Христова, глава Татарстанской митрополии совершил всенощное бдение в Казанском соборе, а в ночь с 6 на 7 января — Божественную литургию, на которую собрались сотни верующих не только из столицы Татарстана и его районов, но и других городов России.

Лидия и Михаил Крапива приехали в Казань на новогодние каникулы из Москвы и специально решили остаться еще на один день, чтобы принять участие в рождественской службе в соборе Казанской иконы Божией Матери.

— В этом соборе мы во второй раз. В первый раз посещали его как туристы, чтобы приложиться к иконе. В целом же на рождественскую службу мы приходим каждый год, кроме того, стараемся ходить в церковь каждое воскресенье, — рассказала Лидия.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

По ее словам, главная традиция на Рождество — это ходить в храм и поститься перед праздником, чтобы прочувствовать всю его атмосферу.

— Рождество — это один из главных праздников для всех христиан. Это праздник радости, рождения нового. Праздник чистоты, света, который должен проникать через нас и дарить его нашим близким. Рождество — это еще и праздник любви, — поделился Михаил Крапива.

«В церковь надо ходить с детьми»

Андрей и Екатерина Неустроевы из Казани каждый год приходят на ночную службу вместе с детьми, сыновьями Платоном и Даниилом.

— Думаю, что ассоциаций с Рождеством намного больше, чем с Новым годом. Это один из самых главных праздников в году в нашей религии. Мы каждый год к нему подходим более ответственно, соблюдаем все традиции, приходим в церковь. Мы и просто так без повода ходим в храм и приучаем к этому своих детей. Уверены, что в такие праздники нужно всей семьей быть в церкви, потому что это то время, когда все силы становятся намного мощнее, — считает Андрей Неустроев.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Артем и Анна из Москвы и их дети Лера и Георгий в первый раз приехали всей семьей на каникулы в Казань и решили посетить рождественскую службу.

— В Казанском соборе хранится самая большая святыня, и мы хотели к ней прикоснуться. Наша бабушка была очень воцерковленная, набожная. Мы пришли поставить свечки за нее. Она нас приобщила к религии. Я хотел именно сюда привести семью, потому что, когда бабушка еще была жива, в ее жизни Казанская икона сделала очень много, помощь ей приходила от Казанской иконы Божией Матери. Я хотел, чтобы дети тоже соприкоснулись с ней, — признался отец семейства.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

«Единственное и главное — пожелание мира»

Божественную литургию совершил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. До ее начала он особо подчеркнул, что благодарит Бога за возможность в мире и благополучии совершать это торжество: «Для того, чтобы мы сегодня собрались, многие наши соотечественники стоят на страже интересов нашей родины. К сожалению, проливается кровь, в мире много жестокости, много человеконенавистничества. Никуда это не уходит из нашей жизни. Почему? Потому что мы забыли Бога. Мы живем в силу своих собственных страстей, своего собственного недостоинства, неправильных поступков и через это и на других людей смотрим точно так же. Хотя на самом деле надо смотреть на этот мир глазами Божьими, который создал нас для того, чтобы мы радовались, и поэтому Ангел сегодня говорит пастушкам: «Не бойтесь! Я пришел возвестить вам радость великую. Родился спаситель мира!» С чем я вас и поздравляю. Надеюсь на то, что мы будем хоть микроскопически, но все-таки делать какие-то шаги к тому, чтобы изменить самих себя. Когда мы изменим себя, то и мир вокруг нас будет меняться к лучшему», — обратился к прихожанам митрополит Кирилл.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Он отметил, что сегодня единственное и главное пожелание для всех — это пожелание мира, возвращения милости Божией ко всем.

— Чтобы наши дети, близкие вернулись, чтобы кровь перестала проливаться, чтобы наступил мир, чтобы меньше было слез, меньше было вдов, сирот на этой земле, — отметил владыка.

Митрополит упомянул о том, что в Рождественский сочельник встретился с участниками СВО, которые находятся на лечении в РКБ. Владыка пожелал воинам помощи Божией и скорейшего выздоровления.

— Сегодня приезжали ребята, которые находятся на излечении, приехали все, кто мог ходить. Смотришь на них и понимаешь: они вернулись в эту жизнь. А сколько людей еще не вернулось и не может уже вернуться. Поэтому единственное желание и самое главное — мир. Каждому здоровья, счастья, благополучия. Терпения друг к другу.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Митрополит Кирилл обратился к верующим со словами:

— У каждого свой путь к Богу. Сегодня Христос является в такой удивительной простоте. Эта простота Божественная, она подвигает снять с себя лжемудрость человеческую, усталость от греха и смиренно прийти в пещеру, чтобы поклониться Спасителю мира. И мы сегодня в простоте своего сердца, с любовью ко Господу приходим и кланяемся Ему. Мы молимся о том, чтобы Господь подал нам настоящую детскую чистоту и простоту, в которой нет места лукавству и хитрости.

Вечером 7 января архипастырь возглавит в Казанском соборе Великую Рождественскую вечерню. Начало богослужения в 16.00. После службы в соборе состоится праздничный концерт архиерейского смешанного хора под управлением Марины Литвиненко. Хоровой коллектив исполнит рождественские песнопения и колядки.

1 / 45 realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров