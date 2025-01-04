На мосту через Волгу в Татарстане из-за аварий образовалась пробка

Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

На мосту через Волгу в сторону Иннополиса и Казани из-за аварий образовалась пробка в обе стороны движения, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

На мосту произошло сразу несколько ДТП. Пробка в сторону Иннополиса растянулась на 7,3 км, а в сторону Казани — почти на 5 км.

Напомним, 1 января в Татарстане на дороге к Раифскому монастырю образовалась огромная пробка. С 30 декабря по 8 января в монастыре проходит ежегодный рождественский фестиваль ледовых скульптур и снежных фигур «Лед и свет».

Елизавета Пуншева