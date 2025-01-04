На мосту через Волгу в Татарстане из-за аварий образовалась пробка
На мосту через Волгу в сторону Иннополиса и Казани из-за аварий образовалась пробка в обе стороны движения, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».
На мосту произошло сразу несколько ДТП. Пробка в сторону Иннополиса растянулась на 7,3 км, а в сторону Казани — почти на 5 км.
Напомним, 1 января в Татарстане на дороге к Раифскому монастырю образовалась огромная пробка. С 30 декабря по 8 января в монастыре проходит ежегодный рождественский фестиваль ледовых скульптур и снежных фигур «Лед и свет».
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