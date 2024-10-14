Материнский капитал в России с 2025 года вырастет на 7,3%

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Материнский капитал на первого ребенка с 1 февраля 2025 года увеличится на 46 тыс. рублей, а на второго — на 61 тыс. рублей. В общей сложности этой мерой поддержки смогут воспользоваться более миллиона человек, заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Он также отметил, что на текущий день в проекте федерального бюджета увеличение материнского капитала предусмотрено на уровне 7,3%.

— Материнский капитал на первого ребенка в 2025 году составит 677 тыс. рублей, на второго ребенка — 894 тыс. рублей, если семья не получала поддержку на первого. Прирост составил по отношению к текущему году на первого ребенка — 46 тыс., на второго ребенка — 61 тыс. соответственно. Мы рассчитываем, что средствами материнского капитала воспользуются более 1 миллиона граждан, — подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что размер маткапитала может составить 676 тыс. рублей на первого ребенка и 893 тыс. — на второго.

Индексация будет зависеть от уровня инфляции за предыдущий год: в 2025 году она составит 7,3%, в 2026 году — 4,5%, а в 2027 году — 4%.

Олег Исаков