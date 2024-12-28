В Актанышском районе Татарстана произошло смертельное ДТП
В Актанышском районе произошла смертельная авария с участием автомобиля Volkswagen. По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость, что привело к наезду на бетонное ограждение и выезду на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовым автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Татарстана.
- В результате аварии погибли водитель и трое пассажиров Volkswagen.
На месте происшествия работают автоинспекторы, устанавливающие обстоятельства случившегося. Госавтоинспекция призывает всех водителей строго соблюдать правила дорожного движения.
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