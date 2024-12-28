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В Актанышском районе Татарстана произошло смертельное ДТП

18:49, 28.12.2024
В Актанышском районе Татарстана произошло смертельное ДТП
Фото: Динар Фатыхов

В Актанышском районе произошла смертельная авария с участием автомобиля Volkswagen. По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость, что привело к наезду на бетонное ограждение и выезду на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовым автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Татарстана.

  • В результате аварии погибли водитель и трое пассажиров Volkswagen.

На месте происшествия работают автоинспекторы, устанавливающие обстоятельства случившегося. Госавтоинспекция призывает всех водителей строго соблюдать правила дорожного движения.

Анастасия Фартыгина

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