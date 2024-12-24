В Татарстане подвели итоги авто— и мотоспортивного сезона-2024

Фото: Динар Фатыхов

Накануне в Татарстане состоялось подведение итогов авто— и мотоспортивного сезона 2024 года. В мероприятии приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов, президент федерации автоспорта республики Иван Егоров, члены федерации, спортсмены команды «КАМАЗ-мастер» и ветераны автоспорта. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

Гостям был представлен видеофильм об итогах сезона, а Иван Егоров рассказал о работе федерации в уходящем году. Минниханов поблагодарил спортсменов, механиков, спонсоров и болельщиков за их вклад в успехи татарстанского автоспорта.

— Мы радуемся за вас, гордимся вашими успехами, — отметил он. Он также поблагодарил за поддержку и поздравил всех с успешным завершением сезона и с Новым годом.

В ходе мероприятия прошло награждение отличившихся спортсменов. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин от имени всего автоспортивного сообщества Татарстана выразил благодарность Рустаму Минниханову за личное внимание и поддержку развития автомобильного спорта в регионе.

Рената Валеева