На Крымском мосту временно перекрыли движение

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Движение по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщает оперативный телеграм-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В начале декабря Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о теракте на Крымском мосту, который произошел в 2022 году. Материалы дела направлены в Южный военный суд для дальнейшего рассмотрения.

Елизавета Пуншева