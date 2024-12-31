На Крымском мосту временно перекрыли движение
Движение по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщает оперативный телеграм-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
В начале декабря Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о теракте на Крымском мосту, который произошел в 2022 году. Материалы дела направлены в Южный военный суд для дальнейшего рассмотрения.
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