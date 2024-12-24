В Татарстане стали платить больше по полисам ОСАГО, но судебные издержки выросли

На каждый рубль страховой выплаты приходилось 1,85 рубля штрафов и неустоек

Фото: Реальное время

Средняя выплата по ОСАГО в Татарстане превышает общероссийскую

В Татарстане за 11 месяцев 2024 года увеличилась средняя выплата по ОСАГО. Рост по сравнению с прошлым годом составил 18%, увеличившись с 86 350 рублей до 102 106 рублей. Об этом сообщили «Реальному времени» в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

В России в ноябре текущего года средняя выплата по ОСАГО составила 99,9 тыс. рублей, что на 10,4% выше, чем в прошлом году. Об этом писали «Известия».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Однако в июле текущего года выплата по ОСАГО в Татарстане была выше и составляла 111 895 рублей, что немного превышало средний показатель по России — 111 809 рублей.

Республика опустилась в рейтинге «проблемных» регионов, но издержки по судам выросли

Согласно данным рэнкинга регионов, Татарстан занимает 70-е место из 85 регионов по доле судебных издержек по ОСАГО. Республика опустилась в рейтинге с 60-го места. В РСА привели данные за период с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года.

На каждый рубль страховой выплаты приходилось 1,85 рубля штрафов и неустоек против 1,68 рубля в прошлом году. В целом по России в указанный период на каждый рубль страховой выплаты приходилось 2,29 рубля штрафов и неустоек, а с 1 октября 2022-го по 30 сентября 2023-го — 2,04 рубля штрафов.



Мария Зверева / realnoevremya.ru

В России лидерами по доле судебных издержек по ОСАГО стали Сахалинская область (5,87 рубля судебных издержек на 1 рубль страховой выплаты), Приморский край (4,45 рубля) и Камчатский край (3,81 рубля).

«Убыточных» клиентов страховщиков в Татарстане стало меньше

С апреля 2022 года в России действует перестраховочный пул, который призван регулировать цену ОСАГО. Этот механизм позволяет компаниям объединять ресурсы и делиться рисками по наиболее «убыточным» клиентам, что стабилизирует стоимость полисов и снижает риск банкротства для отдельных страховщиков.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Согласно рейтингу регионов РСА, Татарстан занимает 59-е место из 85 по доле договоров, переданных в перестрахование, в общем числе заключенных договоров ОСАГО за период с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года. В Татарстане в перестраховочный пул было передано 6,5% от общего количества заключенных договоров ОСАГО. В целом по России передано 9,2% договоров.



За июль 2024 года республика была на 60-м месте с долей таких полисов в 6,9%.

Рената Валеева