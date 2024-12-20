В России одобрили увеличение штрафов за нарушения ПДД

Фото: Динар Фатыхов

Совет Федерации поддержал предложение об ужесточении штрафов за некоторые нарушения правил дорожного движения, включая превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора и езду без ремня безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, с нового года:

за превышение скорости на 20–40 км/ч штраф составит 750 рублей вместо 500;

за превышение скорости на 40–60 км/ч — от 1500 до 2000 рублей вместо 1000–1500;

за превышение скорости на 60–80 км/ч — от 3000 до 3750 рублей вместо 2000–2500;

за превышение скорости более чем на 80 км/ч — 7500 рублей вместо 5000.

В соответствии с законодательством в течение 30 дней с момента вынесения постановления размер скидки на оплату штрафов составит 25% (в настоящее время — 50% в течение 20 дней). Также введут новый штраф за повторное вождение без ОСАГО — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и отказ от прохождения медицинского освидетельствования штрафы будут увеличены с 30 тыс. до 45 тыс. рублей. За выезд на встречную полосу штраф составит 7,5 тыс. рублей, а за объезд препятствия — от 1,5 тыс. до 2250 рублей.

Штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика увеличится с 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей. Нарушение правил расположения ТС на проезжей части — до 2250 рублей, несоблюдение знаков или разметки — с 500 до 750 рублей. Движение по полосе для маршрутных ТС — до 2,5 тыс. рублей. За причинение легкого вреда здоровью — от 3750 до 7500 рублей.



Напомним, что Минфин России инициировал изменения в Бюджетный кодекс, которые предполагают перераспределение доходов от штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) в пользу федерального бюджета.



Дарья Пузикова