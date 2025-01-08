Дорогое сырье и кредиты, слабый рубль, «золотая» логистика: 2024-й в пищепроме Татарстана

В 2024 году дорожало сырье, стали почти недоступными кредиты на развитие. Снова упал рубль, а значит, подорожал импорт — но производство все равно растет

Фото: Реальное время

Уходящий год был сложным для предприятий пищевой промышленности Татарстана. Рост производства за первые 10 месяцев года составил 5,9%. Это почти вдвое медленнее, чем за тот же период 2023-го. На производителей влияли в основном факторы всей российской экономики, здесь сложно вычленить что-то локальное. Резкий рост ключевой ставки регулятора обрубил для многих предприятий возможность кредитования на обновление оборудования. Усиливающиеся проблемы с международными платежами осложняют экспортную деятельность. Логистика, по оценкам экспертов, прибавила в цене 30%. Драматически выросли в цене компоненты производства — и не только импортные, как какао. Росла стоимость на сырье российского производства: молоко, мука, сахар. Кадровые проблемы усиливаются с каждым годом. Производители продовольствия справляются с новыми вызовами. Они констатируют: главное сейчас — гибкость и готовность к изменениям. Подробнее — в аналитическом обзоре «Реального времени».

Производство продуктов питания растет, но медленнее, чем в 2023 году

По данным Татарстанстата, за первые десять месяцев года татарстанские производители отгрузили продовольствия на 277 532,2 млн рублей — в ценовом выражении это на 13,4% выше, чем в 2023 году. Доля производства пищевых продуктов в общем объеме собственного производства, выполненных работ и услуг по «чистым» видам экономической деятельности составила 6,2%, доля производства напитков — 0,8%.

За первые десять месяцев 2024 года динамика индекса производства пищевых продуктов в Татарстане положительная: рост в объеме составил 5,9% по отношению к соответствующему периоду 2023 года. Самый интенсивный рост наблюдался в июле, августе и сентябре (8,8%, 7% и 7,3% соответственно), а в октябре и вовсе случился взлет на 10,3%, по сравнению с тем же месяцем 2023 года.

Однако в 2023 году производство пищевой продукции росло быстрее: с января по сентябрь 2023 года рост составил 10,1%, а за первые три квартала 2024-го — только 5,4%.

Сильнее всего за десять месяцев года в Татарстане прибавило производство колбасных изделий: целых 20,5% по сравнению с прошлым годом. Антон Журавлев

Если рассматривать отдельные виды пищевых продуктов, то сильнее всего за десять месяцев года в Татарстане прибавило производство колбасных изделий: целых 20,5%, по сравнению с прошлым годом. Далее в таблице можно ознакомиться с данными по выросшему с начала года производству основных видов продовольствия (в порядке уменьшения динамики роста).

Производство продуктов Январь — октябрь 2024 (в тоннах) В % к аналогичному периоду 2023 Колбасные изделия 29581,9 120,5 Кондитерские изделия 75328,8 115,3 Комбикорма 965279,5 112,7 Сыры, творог 64230,1 111,0 Мука 192650,5 110,2 Макаронные изделия 6694,8 108,8 Молоко обработанное 324442,8 105,9 Нерафинированные растительные масла 395758,5 104,0 Мясо и субпродукты 213042,1 102,0 Хлеб и хлебобулочные изделия 139903,2 100,5



Среди базовых продуктов сливочное масло сильнее всех потеряло в производстве в течение первых 10 месяцев 2024 года — на 14%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В таблице ниже можно увидеть другие продукты из базового набора, производство которых в Татарстане снизилось (в порядке ослабления динамики падения).

Производство продуктов Январь — октябрь 2024 (в тоннах) В % к аналогичному периоду 2023 Сливочное масло 17371,4 86,0 (снижение 14%) Кисломолочные продукты (кроме творога) 86078,2 95,5 (снижение 4,5%) Крупа 17387,5 96,6 (снижение 3,4%) Переработанная и консервированная рыба 4099,8 98,4 (снижение 1,6%)



Производство напитков возобновило рост

Напитков татарстанские производители за 10 месяцев 2024 года выпустили на 35 999,7 млн рублей, рост в ценовом выражении год к году составил 12,5%. Доля производства напитков в общем объеме собственного производства, выполненных работ и услуг по «чистым» видам экономической деятельности составила 0,8%.

Если в прошлом году производство напитков в объемном выражении в Татарстане снижалось (по итогам всего года — на 0,7%, за первые три квартала — на те же 0,7%), то с апреля 2024 года начался хоть и слабый, но рост. Так, за первые три квартала рост составил 2,2%, а с января по октябрь производство выросло на 1,7%.

С января по октябрь 2024 года в республике было произведено 48 006,2 декалитра пива — на 4,4% больше по сравнению с тем же периодом 2023-го. Максим Платонов / realnoevremya.ru

По данным Татарстанстата, с января по октябрь 2024 года в республике было произведено 48 006,2 декалитра пива — на 4,4% больше по сравнению с тем же периодом 2023-го. Минеральной и питьевой воды за тот же период было произведено 386 849,7 тысячи полулитров — на 5,8% больше год к году.

В 2024-м продолжилось государственное регулирование отрасли. В октябре с 7 до 10 рублей вырос акциз на безалкогольные сахаросодержащие напитки, а в декабре вышел приказ Минфина о том, что с 1 января 2025 года минимальные цены на продажу крепкого алкоголя вырастут: с 299 до 349 рублей за пол-литра — на водку, с 556 до 651 — на коньяк, с 403 до 472 рублей — на бренди.



Никита Мингалев, заместитель генерального директора по операционной деятельности АО «Татспиртпром», комментирует нашему изданию, что главной тенденцией отрасли сегодня стало импортозамещение. Российские производители существенно расширили портфели продуктов, ввели в него новые категории напитков. В этом году на «Татспиртпроме» запущено производство висковых дистиллятов по новому ГОСТу, произведено 78 000 декалитров дистиллята.

— Поэтому наша компания поддерживает мнение о том, что пора пересмотреть список брендов, включенных в параллельный импорт, поскольку наша отрасль быстро адаптировалась к новым реалиям, — намекает спикер.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

В контексте изменений в отрасли Никита Мингалев упоминает об утверждении правительством нового плана борьбы с потреблением алкоголя. Документом предусмотрена подготовка вариантов ужесточения административной ответственности за нарушения в этой сфере.

— Несмотря на то, что производители алкогольной продукции работают в рамках самого жесткого регуляторного надзора, тема производства и реализации алкогольной продукции вне законодательного поля остается актуальной. АО «Татспиртпром» всегда поддерживает инициативы, направленные на дальнейшее «обеление» рынка и защиту потребителей. Начиная с 2015 года нашей общей задачей с государством является борьба с теневыми игроками, ведь именно они представляют главную угрозу для жизни и здоровья граждан, — говорит топ-менеджер «Татспиртпрома».

Кроме того, Никита Мингалев сообщает, что за последние три года татарстанский производитель алкогольной продукции вложил в новое технологическое оборудование, в роботизацию и автоматизацию полтора миллиарда рублей. В 2024-м масштабная модернизация завершена.

Экспортеры борются с усложнившимися экономическими условиями

Татарстанские экспортеры в 2024-м продолжали перестраивать цепочки поставок и бороться с жесткими условиями внешнеэкономической деятельности. Проблема проведения трансграничных платежей, постоянно дорожающая логистика, зачастую — необходимость в создании дополнительного операционного звена в третьих странах (например, в Казахстане) — все это уменьшает прибыль от экспортной деятельности. Однако процесс продолжается: к началу декабря объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, по данным Минсельхозпрода РТ, вырос на 40,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 39,6 млн долларов:

кондитерские изделия — 21,2 млн долларов;

сахарная продукция — 12,6 млн долларов;

продукты перемола — 2,6 млн долларов.

За 11 месяцев 2024 года татарстанские предприятия экспортировали кондитерских изделий на 21,2 млн долларов. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Основными рынками сбыта стали страны Ближнего Востока, Закавказья, Азии, Северной и Южной Америки. Увеличение экспорта, по ремарке Минсельхозпрода, стало возможным благодаря реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

— В отличие от российских показателей, в Татарстане в 2023 году, по сравнению с 2022-м, снижения по объемам экспорта не произошло. Мы завершили год с $457,6 млн, в 2022-м было $444 млн, рост незначительный, но все же есть. Сказалась точечная работа с экспортерами. Мы завсегдатаи международных выставок, к примеру, Gulfood, Food Africa, «Продэкспо» и других, — рассказывал осенью на бизнес-бранче «Реального времени» заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Рустем Гайнуллов.



По итогам 11 месяцев 2024 года объем экспорта продукции агропромышленного комплекса региона оценивался в 401,7 млн долларов США. Удастся ли татарстанским экспортерам дойти до целевого показателя (который установлен на уровне прошлого года) — покажут окончательные итоги года.

Людмила Губаева / realnoevremya.ru

Определенную помощь оказывает правительство — как федеральное, так и региональное. Так, Рустем Гайнуллов перечислял меры господдержки экспортеров пищевой продукции: субсидирование затрат по логистике, компенсация затрат на сертификацию товаров для таможенного оформления, льготное кредитование экспортеров (по которому, правда, квота на регион исчерпывается гораздо раньше, чем ею успевают воспользоваться все желающие). Работает программа льготного экспортного финансирования (кредит под 10% на год на кассовый разрыв) совместно с ФГБУ «Агроэкспорт» и РЭЦ — ею пользуется, например, АО «Эссен Продакшн АГ», экспортируя кондитерскую и масложировую продукцию. По линии РЭЦ созданы постоянно действующие демонстрационно-дегустационные павильоны АПК в шести странах: КНР, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция, Вьетнам и Египет. Там можно бесплатно разместить продукцию своего предприятия.

Рустем Гайнуллов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Что касается внутритатарстанских мер поддержки экспортеров, то раис республики Рустам Минниханов в эту работу серьезно включен, и благодаря его поддержке компании из Татарстана могут ежегодно ездить на выставку GulFood, где формируется стенд республики. Этой мерой, к примеру, воспользовалось ООО «Казанские деликатесы» (производство изделий из мяса). Консультант по развитию бизнеса компании Ринат Султанов рассказал, что после участия в выставке стал получать заявки на экспорт продукции:

— Мы получаем запросы со всего мира, заявки идут из Гонконга, Эмиратов, Кувейта. Даже был запрос, как ни странно, из Великобритании. Огромная компания, которая производит пепперони, ищет поставщиков, потому что у них очень сильно подорожало сырье, и как раз-таки в России сейчас дешевле. Они готовы сами всем заняться, что это, условно говоря, не российское производство, а Казахстан, Азербайджан, лишь бы получить товар намного дешевле у себя на рынке, — рассказал Султанов.



Направления экспорта пересматривают многие предприятия Татарстана, традиционно входившие в список крупных экспортеров. Так, экспортный портфель «Эссен Продакшн АГ» состоит сейчас из 42 стран, и хотя в нем все еще остаются страны Европы и Северной Америки, акцент делается на освоение восточных рынков. Так, Роман Есаулов, заместитель генерального директора по производству, рассказывает о том, как расширяется география джемов и соусов ТМ «Махеевъ»:

— Мы расширяем географию поставок в зарубежные страны и в этом году начали поставлять продукцию в Иран, Йемен, Палестину, Катар, Оман.

Однако Есаулов обращает внимание на то, что стоимость транспортно-логистических услуг выросла на 20—30%, и это значительно осложняет не только внутрироссийские перевозки, но и, конечно же, экспортную деятельность.

Пересмотрели стратегию развития внешнеэкономической деятельности и на «Татспиртпроме».

— Пристальное внимание уделяется новым международным направлениям — странам Азии, Ближнего Востока и Африки. Укрепляются позиции в Китае. А в июне АО «Татспиртпром» стало первой российской компанией, которая начала поставки продукции в Перу. Этот вопрос имеет для нас стратегическое значение и открывает широкие возможности, — рассказывает Никита Мингалев.

Факторы влияния и ключевые события отрасли в Татарстане за 2024 год

По версии «Реального времени», список самых интересных событий, происшедших в сфере татарстанского пищепрома в 2024 году, и сильнее всего влиявших на пищепром факторов выглядит так.

Рост ключевой ставки регулятора и на этом фоне фактическая остановка кредитования отрасли пищепрома. Многие компании признаются, что поставили на стоп свои инвестпроекты, поскольку одномоментно «вынуть» из оборота крупные суммы на оборудование не могут себе позволить, а кредит стал слишком дорогим удовольствием. Портал «Агрономика», определяя персону года в сфере агропрома, выбрал Эльвиру Набиуллину, главу Центробанка, как личность, в наибольшей степени определившую судьбу пищепрома и сельского хозяйства в 2024 году.

Портал «Агрономика», определяя персону года в сфере агропрома, выбрал Эльвиру Набиуллину, главу Центробанка, как личность, в наибольшей степени определившую судьбу пищепрома и сельского хозяйства в 2024 году. скриншот из видео «Пресс-конференция по ключевой ставке 26 июля 2024 года» с канала « Банк России»

Рост цен на молоко, который вынуждает производителей молочных продуктов поднимать цены на свою продукцию и осложняет их производственную деятельность. Закупочные цены на самое дешевое молоко в январе—октябре выросли в магазинах на 15%, по данным, предоставленным Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ). Среди причин роста цен эксперты называют рост себестоимости производства — с начала 2024 года оно выросло на 10%, а за два года — более чем на 24%, рассказал «Ведомостям» генеральный директор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. В свою очередь, себестоимость увеличивается в том числе из-за повышения затрат на оплату труда, корма, энергетических ресурсов, на обслуживание оборудования.

И несмотря на то, что Татарстан вышел на первое место в стране по надоям, цены на молочные продукты, конечно же, растут и внутри республики. Например, если верить Татарстанстату, сметана с начала года подорожала на 39%, сливочное масло — на 51%. Если с производителями продуктов будут заключены специальные соглашения, чтобы стабилизировать цены, государству придется субсидировать их издержки.

Заместитель генерального директора по кондитерскому производству АО «Эссен Продакшн» Дмитрий Жирнов констатирует, что в конце года сильно подорожали сухие молочные продукты, что является значимым фактором для кондитерского производства.

Собственник компании «Воронцовские сыры» Александр Воронцов рассказывает «Реальному времени»:

— Молоко подорожало на 20—30%. При этом прочие расходы — аренда, «коммуналка», расходники — тоже растут. Как и зарплатные ожидания сотрудников. Расходы на обслуживание кредитов тоже выросли вдвое из-за роста ключевой ставки. В итоге при росте расходов на 15—30% по разным статьям расходов пропорционально поднять цены на свою продукцию мы не рискуем — да и не можем. Ведь есть рынок, который регулирует цену. Нам приходится оптимизироваться, увеличивать эффективность, оттачивать рецептуры. Ищем новые точки сбыта — растет по продажам наш магазин в Казани, партнер в Питере открыл магазин с широкой линейкой нашей продукции. В итоге рост цен на нашу продукцию составил менее 10%.



Александр Воронцов: «Молоко подорожало на 20—30%. При этом прочие расходы — аренда, «коммуналка», расходники — тоже растут». Мария Зверева / realnoevremya.ru

Ослабление курса рубля. Российская валюта под конец года опять сильно сдала позиции. Это не может не влиять на себестоимость производства для тех российских промышленников, которые используют в своей работе импортные составляющие. Можно сколь угодно долго говорить об импортозамещении, но, например, какао в нашей стране все еще не выращивают.

Дмитрий Жирнов, заместитель генерального директора АО «Эссен Продакшн АГ» по кондитерскому производству (кондитерская фабрика «ESSEN» в Набережных Челнах), констатирует:

— Большое влияние на экономику кондитерской промышленности продолжают оказывать рекордные цены на какао-продукты, которые, в свою очередь, подтягивают за собой цены на какао-масло, а вслед — и другие жиры для глазирования. Конечно, курс валют играет большое значение для всех производителей.

А вот сыровар Александр Воронцов упоминает неочевидный положительный эффект от ослабления курса рубля. Предприниматель рассуждает так: раз доллар дорожает, значит, импортная продукция растет в цене несуразными темпами. А значит, конкурентоспособность российских, татарстанских сыроваров увеличивается.



По мнению Александра Воронцова, импортная продукция растет в цене несуразными темпами. А значит, конкурентоспособность российских, татарстанских сыроваров увеличивается. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Кадровые проблемы. Крупные предприятия пищевой промышленности давно бьют тревогу: найти сотрудника, который будет работать на производственной линии, — задача со звездочкой. Кадровый потенциал республики, особенно в Закамье (где сосредоточено большое количество крупного пищепрома), практически исчерпан, и предприятия решают проблемы по мере своих сил. Идет зарплатная гонка — об этом говорит Дмитрий Жирнов:

— На нашу работу в 2024 году серьезно влиял дефицит персонала — как минимум два, а то и три раза в год мы повышаем зарплату сотрудникам производства и инженерному составу. Серьезным вызовом в 2025 году для нас будет решение вопроса с квалифицированным персоналом — прежде всего я имею в виду инженерно-технический и операторский состав. Людей высокой квалификации катастрофически не хватает. Соответственно, новые методы приема, обучения, адаптации и привлечения людей будут являться одним из ключевых направлений деятельности нашего предприятия.

Констатирует дефицит квалифицированных кадров и Никита Мингалев из «Татспиртпрома»:

— Как любой развивающийся бизнес, мы сталкиваемся с острой нехваткой квалифицированных кадров, но мы работаем с данным вопросом планомерно, привлекаем студентов, внедряем программы адаптации новых сотрудников и уделяем максимум внимания данному вопросу.



Тимур Гильмутдинов, генеральный директор АО «Булочно-кондитерский комбинат», присоединяется к коллегам:

— Мы тоже констатируем нехватку специалистов рабочих профессий, таких как пекари, кондитеры, электрики, механики. Сейчас они очень востребованы на рынке, однако образовательная система готовит мало таких специалистов.

Приобретение активов Danone татарстанским игроком и стремительная их потеря. В мае Минтимер Мингазов, владелец молочной компании «Вамин Татарстан», неожиданно для всех выкупил активы ушедшей из России компании Danone за 17,7 млрд рублей. Эта новость надолго взбудоражила профильную прессу, которая мигом «короновала» «молочного принца Татарстана» и сравнивала Мингазова с Илоном Маском (только молочного разлива). Danone объявила о сделке по продаже российского бизнеса компании «Вамин Р» в мае. 99% «Вамин Р» принадлежало «Вамин Татарстан», их контролировал Мингазов. 1% в компании принадлежал Руслану Алисултанову, экс-заместителю министра сельского хозяйства Чеченской республики. В конце ноября ООО «Вамин Татарстан» вдруг было переименовано в «Юнимилк». А с 6 декабря Руслан Алисултанов стал единоличным владельцем переименованной компании. Комментариев о причинах того, почему фамильное предприятие татарских молокопромышленников вместе с вновь приобретенными активами ушло в руки перспективного чеченского экс-чиновника, от структур Мингазова не поступало.

Реальное время / realnoevremya.ru

Переговоры с «Балтикой» о покупке завода «Булгарпиво». В середине ноября стало известно о том, что федеральный пивоваренный гигант рассматривает возможность покупки челнинского пивзавода. По предположению экспертов, стоимость «Булгарпива» оценивается в 700 миллионов рублей. Год назад федералам — компании «Объединенные пивоварни — холдинг» — был продан пивоваренный завод «Белый кремль» «Татспиртпрома» в Чистополе. Таким образом, пивоварение Татарстана практически полностью ушло под федеральный контроль, республика концентрируется на других направлениях производства пищевой продукции и напитков.



Рост цен давит на развитие пищевой промышленности не только в Татарстане

Данные, которые показывает статистика по Татарстану, чуть выше прогнозов, которые дает на 2024 год в целом по стране аналитическое агентство Infoline: рост объемов производства в пищевой промышленности в сопоставимых ценах ожидается на уровне 4—5%. А вот в сегменте производства напитков в целом по стране ожидается рост на 6—7%, и по этому критерию Татарстан заметно отстает.

В числе главных причин, сдерживающих развитие отечественного пищепрома, аналитики Infoline называют три причины:

резкое сокращение доступности кредитных средств на фоне взвинчивания ключевой ставки ЦБ РФ,

низкую покупательную способность людей,

убыль населения.

За год цены на продукты в республике выросли на 10,3%. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Действительно, 2024 год показал сильный рост потребительских цен на пищевые продукты, причем не только в российском, но и в мировом масштабе. Так, за ноябрь средний уровень Индекса продовольственных расценок ФАО (ежемесячное движение международных цен корзины продовольственных товаров) составил 127,5 единицы — максимальный с апреля 2024 года. Этот рост объясняется подорожанием молочных продуктов и растительных масел. Индекс цен на растительное масло вырос на 7,5% — рапсовое и подсолнечное подорожали в связи с сокращением глобального предложения, а пальмовое масло растет в цене по всему миру на фоне опасений снижения производства из-за погоды в Юго-Восточной Азии (большое количество осадков влияет на урожай).

Индекс потребительских цен в ноябре 2024 года, по данным Татарстанстата, показывает, что за год цены на продукты в республике выросли на 10,3%.

группы товаров к предыдущему месяцу к декабрю 2023 к ноябрю 2023 все товары и услуги 101,4 108,3 108,8 продовольственные товары 102,4 109 110,3





Александр Воронцов, собственник компании «Воронцовские сыры», рассказывает «Реальному времени», что развитие его производства обычно шло очень динамичными темпами, но в 2024 году рост сильно замедлился.

— Мы производим и продаем по всей стране сыр. Очевидно, замедление связано с проблемами на стороне покупателей — это в основном рестораны и магазины. Многие наши контрагенты жалуются, что едва сводят концы с концами. Какая-то часть их вовсе закрылась. В общем, это нормально — каждый год кто-то открывается, а кто-то закрывается. Но такое ощущение, что в этом году закрывшихся несколько больше, — констатирует Александр общую тенденцию.

Дмитрий Жирнов обращает внимание еще и на удорожание отечественных продуктов для отечественного же производителя. Дорожает не только молоко:

— Традиционно, отечественные виды сырья, которые тоже имеют огромное значение для кондитерского рынка, — сахар и мука — к сожалению, зависят от экспортной политики. И регулируются пошлинами. Если производителю выгоднее продавать их на экспорт, это тоже ведет к росту цен на сахар и муку.



предоставлено пресс-службой АО "Эссен Продакшн АГ"

Роман Есаулов, отвечающий за производство соусов, джемов и приправ ТМ «Махеевъ» (АО «Эссен Продакшн АГ»), обращает внимание на драматическое подорожание подсолнечного масла — с начала года оно выросло в цене на 40%. Между тем именно подсолнечное масло является одним из основных ингредиентов флагманских продуктов ТМ «Махеевъ» — знаменитых на всю страну майонезов и соусов.

Рост цен на сырье — а следом и на свою собственную продукцию — констатирует Тимур Гильмутдинов, генеральный директор АО «Булочно-кондитерский комбинат»:

— Повышение цен на сырье из-за внешнеэкономических факторов ведет к необходимости повышать стоимость готового продукта, чтобы не терять маржинальность и развиваться дальше и иметь потенциал развития.

«На любые вызовы по мере поступления можно найти ответы и решения»

Собственники и топ-менеджеры предприятий татарстанского пищепрома смотрят в будущее спокойно, несмотря на турбулентность, стаи «черных лебедей», атакующие их бизнес, и экономические вызовы.



Дмитрий Жирнов (АО «Эссен Продакшн АГ», кондитерская фабрика ESSEN) резюмирует:

— 2024 год стал для нас годом, когда ситуация на рынке изменялась динамично, причем не в лучшую сторону. Это касалось прежде всего цен на сырье, курса валют и вопросов с персоналом. Вопросы по доступности сырья и оборудования мы решали: кстати, при завозе новых линий возникали проблемы как с платежами за границу, так и с доставкой тех или иных узлов оборудования. Но эти вопросы были решены. Предприятие должно находиться в постоянной динамике. Нужно быть готовым к любым изменениям и, самое главное, очень быстро на них реагировать. В следующем году, с учетом ставок на кредиты, ключевым вопросом будет фокусировка на эффективность и рентабельные каналы. Постоянный расчет прибыльности и эффективности. И, еще раз повторяю — большая гибкость!

Никита Мингалев (АО «Татспиртпром») преисполнен оптимизма:

— Наши успехи являются результатом планомерной работы: это и программа модернизации, и расширение ассортиментного портфеля, и реализация инвестиционных программ. Но одним из важнейших факторов любого успеха, как и в любом направлении, являются люди. Мы уделяем много внимания HR-стратегии нашей компании: это и социальная политика, и повышение квалификации сотрудников, внутренние коммуникации и развитие корпоративной культуры в целом.

Тимур Гильмутдинов (АО «Булочно-кондитерский комбинат») рассказывает о том, что предприятие готовит технологическую модернизацию и открывает новые направления:

— На нашу работу влияет рост числа пекарен в торговых сетях, выпекающих замороженные полуфабрикаты. Это смещает долю потребления с упакованной выпечки и хлеба от индустриального производителя в сторону выпеченных продуктов на площадке магазина. Этот вызов диктует нам идти в новые направления, производить замороженные хлебобулочные изделия. Были приняты стратегические решения о модернизации производства, реализация которых уже начата в этом году и будет реализовываться в 2025 году. Например, мы приняли важное решение об инвестициях в новую полностью автоматизированную линию по производству тостового хлеба. Это позволит выйти нам на новые географические рынки и обеспечить основой для сэндвичей компании, работающие в сфере кейтеринга и Horeca.

Роман Есаулов (АО «Эссен Продакшн АГ», ТМ «Махеевъ») говорит, что предприятие продолжает наращивать обороты:

— Несмотря на трудности, пищевая промышленность развивается. Мы наращиваем обороты: по итогам года выросли почти на 13% в товарообороте. Основными вызовами для нас в 2024 году, как и для многих, стала острая нехватка кадров, колебания и рост цен на сырье и материалы, нестабильный курс валют. Но мы уверенно смотрим в будущее, инвестируем в новые проекты и производственные линии, расширяем ассортимент продукции во всех товарных группах.

Александр Воронцов («Воронцовские сыры») философствует:

— Если говорить в целом про год — я придерживаюсь глубоко оптимистического взгляда и считаю, что любой год хорош. Из любых событий получаешь опыт, на любые вызовы по мере их поступления можно найти ответы и решения!