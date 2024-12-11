Правительство выделит 18 млрд рублей на льготные программы автокредитования

Фото: Динар Фатыхов

Правительство выделит дополнительные 18 млрд рублей на поддержку льготных программ кредитования и лизинга автомобилей в России. В 2024 году на эти цели направили около 45 млрд рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

— Президент говорил о необходимости обеспечить доступность легковых автомобилей для граждан и подчеркивал важность для экономики спроса на коммерческую технику. Для этого мы постоянно совершенствуем действующие механизмы помощи, чтобы они сохраняли свою эффективность и оставались востребованными как людьми, так и бизнесом. Сегодня дополнительно выделим свыше 18 млрд рублей на реализацию льготных программ автокредитования и автолизинга. Всего в текущем году по этим направлениям распределено почти 45 млрд рублей, — сказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, люди с ограниченными возможностями здоровья, медицинские работники, учителя, участники специальной военной операции и их родственники смогут приобрести автомобиль российского производства со скидкой до 25%. Кроме того, при покупке электромобиля скидка составит 35%.

Помимо этого, компании и предприниматели могут снизить авансовый платеж при лизинге техники — от седельных тягачей до беспилотных грузовиков.

Напомним, Татарстан попал в топ-5 по наибольшему объему выданных автокредитов в регионах России в январе — октябре 2024 года.



Дарья Пузикова