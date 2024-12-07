В Казани ограничат движение по улице Овражной
В Казани по улице Овражной частично ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в мэрии города.
По информации внешнего комитета благоустройства, с 9 по 22 декабря частично закроют проезжую часть по улице Овражной в районе домов №1а и №2а.
Ограничения связаны с монтажом газопровода до границ земельных участков.
Напомним, в Казани с 00.00 19 декабря по 00.00 14 января будет ограничено движение транспорта по ряду центральных улиц в связи с подготовкой и проведением новогодних праздничных мероприятий. В том числе полностью перекроют движение по улице Кремлевской (от улицы Чернышевского до площади Первого Мая).
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