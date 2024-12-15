Цены на автомобили с пробегом в России выросли впервые за последние девять месяцев

Легковой автомобиль с пробегом в ноябре этого года в среднем стоил 1,47 млн рублей (+1,4% к октябрю)

Фото: Динар Фатыхов

Легковой автомобиль с пробегом в ноябре этого года в среднем стоил 1,47 млн рублей. Это на 1,4% дороже, чем месяцем ранее, сообщает «Автостат». Как подчеркнули эксперты, этот показатель вырос впервые за последние девять месяцев.



Так, наиболее высокие цены на подержанные автомобили фиксировались в феврале — они достигли 1,61 млн рублей. Позже стоимость постоянно снижалась и в середине осени составила 1,45 млн рублей.

По мнению экспертов, в ноябре рост цен на вторичном рынке связан с повышением утильсбора, ослаблением курса рубля и инфляцией. В то же время в годовом отношении стоимость автомобилей с пробегом не выросла. Напротив, год к году их средняя цена ниже на 12%.

Напомним, Татарстан занял четвертую строчку рейтинга регионов с наибольшим объемом выданных автокредитов за январь — октябрь 2024 года. В пятерку лидеров также вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Галия Гарифуллина