В Госдуме назвали рост пенсий долгом государства

Фото: Анастасия Фартыгина

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT напомнила, что с 1 января 2025 года пенсии будут проиндексированы на 7,3%.

— Достаточно длительный период времени пенсионеры ожидали такое решение, и по поручению президента действительно был принят ряд необходимых мер для того, чтобы в бюджете предусмотреть индексацию пенсии как неработающим, так и работающим пенсионерам — получателям страховой пенсии. И уже с 1 января пенсия увеличится на 7,3%, — сказала она.

Получателями страховых пенсий в России являются более 38 млн человек, напомнила депутат. Она также отметила, что забота о гражданах — это обязанность государства:

— Если не поддерживать, если не повышать (пенсии, — RT) в соответствии с ростом цен на товары и услуги, то люди, естественно, снизят свое качество жизни, недополучат каких-то необходимых лекарственных препаратов. Этого нельзя допустить... Поэтому ежегодный рост пенсии — это и обязанность и долг государства.

Елизавета Пуншева