Рынок автомобилей с пробегом премиум-класса в Татарстане продемонстрировал рост

Фото: Максим Платонов

Предложение автомобилей с пробегом стоимостью свыше 1,5 млн рублей в Татарстане за год выросло на 21,1%. В ноябре 2024 года средняя цена таких автомобилей составила 2 490 000 рублей, сообщили «Реальному времени» в «Авито Авто».

Анализ рынка показал, что наибольшим спросом среди марок пользуются Toyota (13,3% от общего числа запросов), BMW (11,3%) и Kia (10,3%). В пятерку лидеров также вошли Hyundai (9%) и Mercedes-Benz (7,4%). По количеству объявлений лидирует Kia (12,7%), за ней следуют BMW (10,9%) и Hyundai (10%).

Самой популярной моделью по запросам является Toyota Camry (4,3%), за ней следуют Toyota RAV4 (3,3%) и Mazda CX-5 (3%). В пятерку также вошли BMW 5 серии (2,8%) и Kia Sportage (2,2%). По количеству объявлений лидирует Kia Sportage (2,7%), следом идут Toyota Camry и Toyota RAV4 (по 2,4%), BMW 5 серии (2,3%) и Hyundai Creta (2,1%).



Напомним, в октябре 2024 года в Татарстане наблюдался резкий рост интереса к китайским автомобилям с пробегом. Количество объявлений о продаже таких машин увеличилось на 56% по сравнению с прошлым годом, а спрос возрос на 33,3%.

Рената Валеева