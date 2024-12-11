В Красноярске произошло ДТП с тюбингом: одна девушка погибла, вторую госпитализировали

Фото: Реальное время

В Красноярске 27-летний водитель Honda, перевозивший двух девушек на тюбинге, попал в ДТП, когда «ватрушка» вылетела на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Toyota. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ по республике.



В результате аварии 17-летняя девушка погибла на месте, а 20-летняя пострадавшая с серьезными травмами была госпитализирована в медицинское учреждение.



Напомним, что также на трассе М-5 в районе Атюрьева произошло тяжелое ДТП с участием служебного автомобиля министра культуры республики Мордовии Светланы Баулиной. Она возвращалась из командировки в Рязани в сопровождении водителя, который, к сожалению, погиб в результате аварии.



Анастасия Фартыгина