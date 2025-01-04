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Происшествия

В Лаишевском районе Татарстана произошла авария — водитель авто погиб

10:29, 04.01.2025
В Лаишевском районе Татарстана произошла авария — водитель авто погиб
Фото: взято из телеграм-канала Госавтоинспекции Татарстана

В Лаишевском районе Татарстана произошла авария, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.

По предварительным данным, водитель Daewoo проигнорировал знак «Обгон запрещен» и выехал на встречную полосу. В результате маневра Daewoo столкнулся с Volvo.

На месте происшествия скончался 59-летний водитель Daewoo, его 42-летний пассажир получил травмы.

Елизавета Пуншева

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