В Лаишевском районе Татарстана произошла авария — водитель авто погиб
В Лаишевском районе Татарстана произошла авария, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.
По предварительным данным, водитель Daewoo проигнорировал знак «Обгон запрещен» и выехал на встречную полосу. В результате маневра Daewoo столкнулся с Volvo.
На месте происшествия скончался 59-летний водитель Daewoo, его 42-летний пассажир получил травмы.
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