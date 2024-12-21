В Казани временно приостановлено движение трех троллейбусных маршрутов

Фото: Максим Платонов

В Казани от Танкового кольца до центра города по требованию ГАИ временно закрывают движение троллейбусных маршрутов №6, 8 и 12. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротрнанс».

Движение приостановлено в обе стороны.

Также по требованию ГАИ временно приостановлено движение маршрута №3. Пассажирам предлагается использовать маршруты №5 и №12. Рекомендуется учитывать изменения при планировании поездок.

Елизавета Пуншева