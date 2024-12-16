Татарстан оказался на 25-м месте в рейтинге доступности покупки автомобилей

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Татарстан оказался на 25 месте в рейтинге доступности покупки автомобилей в 2024 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

В регионе только 18,1% семей могут позволить себе купить и содержать недорогой автомобиль стоимостью до 1,2 млн рублей в кредит. А доля тех, которые могут приобрести машину средней стоимости (до 2,9 млн рублей), составляет всего 4,9%.

В лидерах оказались Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Магаданская область. В этих регионах более 40% семей могут позволить себе приобрести и содержать недорогой новый автомобиль стоимостью 1,2 млн рублей, взяв его в кредит. В конце списка находятся Чечня и Ингушетия, где доля таких семей составляет менее 2%.

Всего по России за прошедшие 11 месяцев 2024 года был продан 1 447 841 новый легковой автомобиль — на 54,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Автокредитование показало тоже высокие темпы роста. За 10 месяцев 2024 года портфель автокредитов увеличился на 845 млрд, до 2,6 трлн рублей (+60% с начала года).

Напомним, легковой автомобиль с пробегом в ноябре этого года в среднем стоил 1,47 млн рублей. Это на 1,4% дороже, чем месяцем ранее. Как подчеркнули эксперты, этот показатель вырос впервые за последние девять месяцев.

Дарья Пузикова