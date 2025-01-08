Свыше 2 млн гостей и рост налоговой нагрузки: как проводили год отельеры Татарстана

Фото: Реальное время

Череда крупных международных мероприятий, которыми был так богат 2024-й для Казани, обеспечила ей высокую загруженность гостиниц. Пока есть данные только за десять месяцев года: в отелях и глэмпингах республики остановились более 2 млн человек, плановый показатель по итогам 2024-го — 2,7 млн. Наступивший 2025 год обещает быть не таким насыщенным на события, в связи с чем отельеры ожидают более напряженную конкуренцию за гостей. Но наибольшее беспокойство они высказывают в связи с вводом туристического налога, который они должны собирать с гостей уже с января. Подробности — в материале «Реального времени».

Новые отели к саммиту БРИКС

Самым ярким событием минувшего года для гостиничной индустрии стал саммит БРИКС в октябре. Впервые в Казани остановились десятки ВИП-гостей: главы 24 государств и представители шести международных организаций, включая генсека ООН. К началу саммита в столице Татарстана подготовили 73 объекта размещения, в том числе 46 отелей. В ремонт отелей инвестировали 1 млрд рублей.

Заодно наконец возвели восемь гостевых домов у моста «Миллениум» — злополучные долгострои, или «мавзолеи» Равиля Зиганшина, как прозвали их казанцы. Сдали также два новых отеля «Миллениум Панорама» и два жилых дома в микрорайоне М-14 на 1,9 тысячи мест размещения.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В гостиницах и отелях Казани появились 14 президентских номеров. Еще 20 заведений обновили номерной фонд. На подготовку городских отелей и инфраструктуры города из регионального и федерального бюджетов выделили 25 млрд рублей, и в этой сумме не учитываются затраты самого бизнеса.

— Подготовка к международному саммиту БРИКС показала, что есть необходимость в пятизвездочных отелях, чтобы можно было размещать гостей с особым статусом и высокой платежеспособностью, — пояснял мэр Казани Ильсур Метшин. — У любой «пятерки» есть четкий стандарт — он должен находиться в «треугольнике» — центр, Кремль, и таких мест почти нет.

Незадолго до саммита было анонсировано строительство гостиничного комплекса категории «пять звезд» за 7 млрд рублей недалеко от парка «Черное озеро». Инвестором выступил ООО «АМ Групп». Комплекс, насчитывающий 135 номеров, будет построен не раньше 2027—2028 годов.

«Надеемся, президентские номера будут востребованы»

«Год был затратный, но он будет работать на перспективу», — считает исполнительный директор Ассоциации отелей Казани и Татарстана Александра Юшутина. В разговоре с «Реальным временем» она выразила надежду, что президентские люксы после ВИПов саммита будут пользоваться спросом и у других гостей Казани.

— Не так просто обратно переделывать их в обычные номера, учитывая, сколько вложено средств, сил, времени. Правительство нашей республики любит привлекать сюда крупные мероприятия, и есть надежда, что они будут востребованы у высоких гостей. Но точно сказать пока, к сожалению, невозможно, — подчеркнула она.

В этом году число бронирований гостиниц в России выросло на 16,1%, если сравнивать с 2023 годом. Больше всего вырос сегмент четырех— и пятизвездочных отелей — на 17,2%. Рост популярности коррелируется с повышением цен. Так, сутки проживания в люксовых отелях подорожали в среднем на 21,3%, достигнув почти 11,6 тысячи рублей. Стоимость размещения в трехзвездочных гостиницах выросла на 18,6%, до 6,8 тысячи рублей, в гостиницах категорий 2*, 1* или без звезд — на 16,1% (до 5,8 тысячи).

Номерной фонд прирастет на 700 номеров

Татарстан по итогам года вошел в пятерку наиболее востребованных российских направлений: на него, как и на Московскую область, пришлось по 3,5% всех бронирований. По данным Госкомитета РТ по туризму, по объему номерного фонда республика занимает первое место в Приволжском федеральном округе и шестое в России после Краснодарского края, Москвы, Крыма, Московской области и Санкт-Петербурга. Если в 2010 году в Татарстане насчитывалось 309 коллективных средств размещения, то к 2023-му их количество увеличилось до 669. Точное количество средств размещения, действующих в республике на конец этого года, в ведомстве не назвали. Однако известно, что номерной фонд республики составляет 27 тысяч единиц. Ожидается, что по итогам 2024 года он прирастет более чем на 700 номеров.

За десять месяцев 2024 года в гостиницах, санаториях, глэмпингах и других коллективных средствах размещения Татарстана остановилось более 2 млн человек. По данным Госкомитета по туризму, по сравнению с прошлым годом наблюдается «небольшой прирост».

Реальное время / realnoevremya.ru

Средние цены проживания в отелях Татарстана без завтраков в этом году составили:

2* — одноместный номер — 2 900, двухместный — 3 750 рублей:

3* — одноместный — 5 650, двухместный — 6 100 рублей;

4-5* — одноместный — 12 460, двухместный — 13 800 рублей.

В Казани на сегодняшний день насчитывается 230 средств размещения на 7,9 тыс. номеров. К ним относятся отели категории 5*, 4*, 3*, а также бюджетные средства размещения категории 2*, 1*, без звезд и хостелы.

— На сегодняшний день подводить итоги года еще рано, обычно итоги года мы подводим в январе после окончания календарного года. Однако мы видим, что за первые восемь месяцев этого года средняя загрузка отелей составила 66,1%. При этом самый большой процент среднемесячной загрузки наблюдался в майские праздники и в летние месяцы и достигал 80-90%. Как правило, средняя загрузка отелей Казани редко опускается ниже 55-60%. В прошлом году средняя загрузка отелей составила 65,7%, — сообщили в комитете по туризму исполкома города.

Реальное время / realnoevremya.ru

В Казани развивается тренд на мини-отели

По мнению главы комитета по девелопменту Торгово-промышленной палаты Татарстана Искандера Калимуллина, дефицит номерного фонда в Казани закроется к 2026—2027 годам. Такое мнение чиновник высказал в ноябре. В то же время, как пояснила исполнительный директор Ассоциации отелей Казани и Татарстана, в среднем по году в городе задействованы не все номера.

— Дефицит сказывается в первую очередь в пиковые даты или во время мероприятий, таких как форум БРИКС, KazanSummit, других масштабных событий, когда наблюдается большой спрос именно на отели более высокой категории. Тогда действительно ощущается небольшая нехватка, — признала она.

Прирост номерного фонда в уходящем году Александра Юшутина оценила положительно. «Мне кажется, со времени Универсиады это один из самых серьезных скачков, открылось сразу несколько крупных объектов», — подчеркнула спикер. Кроме того, по ее словам, сейчас в городе активно развиваются мини-отели:

— В частности, у нас берут исторические здания, восстанавливают, создают в них отели, учитывая все особенности архитектуры. С учетом нехватки земли в Казани, наверное, такой формат мини-отелей будет развиваться. Он тоже дает прирост номерного фонда.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

Загрузка гостиниц в новогодние праздники составляет 65-70%

Согласна с мнением, что нехватка номерного фонда в Казани ощущается только в пиковые периоды, и генеральный менеджер Ramada by Wyndham Kazan City Centre Татьяна Ильченко. По ее словам, это наглядно видно в ходе обмена статистикой с коллегами: «Я вижу и «четверки», и «пятерки» (четырехзвездочные и пятизвездочные отели, — прим. ред.), которые по году стоят с загрузкой 45%».

— На мой взгляд, отелей в Казани не хватает в пиковые периоды, но в целом их загруженность не достаточно высокая, чтобы иметь хороший операционный результат. Если у отеля есть 40% [загрузки], есть шанс хотя бы выйти в 0. С тревогой смотрю на коллег. Красный сигнал светофора мигает перед глазами: «Ты завтра можешь быть банкротом». Поэтому, конечно, хотелось бы больше новых отелей, но это оттянет загрузку у всего номерного фонда Казани. Гостей больше не станет. Я могу сказать, что их число даже чуть снизилось. Но при этом они будут распределяться между конкурентами, — сообщила она.

Отель, который эксперт представляет, закрывает год со средней загрузкой 60%. Количество гостей, принятых за 11 месяцев 2024 года, снизилось на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как загрузка выросла на 6%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Средняя загрузка DoubleTree by Hilton Kazan City Center с января по ноябрь 2024 года составила 70%, сообщила «Реальному времени» генеральный менеджер отеля Алина Сычева. Пиковыми периодами были месяцы с мая по август: тогда показатель достигал 85%.

— Поток гостей в нашем отеле по сравнению с 2023 годом вырос примерно на 7%, в том числе благодаря большому количеству проведенных мероприятий в городе в 2024 году, — добавила она.

В период новогодних праздников загрузка татарстанских гостиниц составляет 65-70%, отметил глава Госкомитета Сергей Иванов на недавней пресс-конференции. С 3 по 5 января 2024 года она составила 98%. Востребованными остаются глэмпинги: заполняемость 95%. Их в республике немало: в 20 районах и трех городах открыты 54 загородных объекта, в которых насчитывается 660 номеров (+129 единиц к прошлому году).

Однако в этот раз некоторые гости решили отказаться от отдыха в столице Татарстана в связи с прилетами дронов 21 декабря.

— Мы столкнулись с отменой бронирования на новогодние праздники в связи с атакой беспилотников на город в декабре. Загрузка нашего отеля в 2024 году ниже, чем в предыдущие аналогичные периоды, — рассказала владелица Апарт-отеля на Пушкина, 26, Марина Решетникова.

Поток гостей перетекает в частные апартаменты

В минувшем году прирост выручки коллективных средств размещения по сравнению с 2023-м составил 40%, рассказали в пресс-службе Госкомитета по туризму РТ. Несмотря на это, отельеры считают, что в наступившем году им будет непросто конкурировать с краткосрочной арендой частных апартаментов. «Рост туристического потока у нас продолжается, но идет в основном за счет размещения в квартирах», — еще в марте сетовал глава ведомства Сергей Иванов.



— В 2024 году наблюдался активный рост доли рынка посуточной аренды квартир, который за год вырос на 60-65%, существенно превысив темпы отельного сегмента. Данная статистика негативно сказывается на отельном рынке, так как теряется большое количество гостей, которые выбирают «посуточников» в силу более низкой цены по сравнению с отелями, — утверждает Алина Сычева.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Аналогичное мнение высказала ее коллега Татьяна Ильченко. «Я уверена, что большая часть входящего потока перераспределилась из отелей в квартиры, просто потому что мы становимся неконкурентоспособными по цене», — говорит она.

На ситуацию также влияют изменения в законодательстве, которые нацелены на легальный гостиничный бизнес и не затрагивают серый рынок. В частности, речь идет о повышении ставки налога на прибыль и необходимость бизнесу с доходом свыше 60 млн рублей выплачивать НДС. Но больше всего тревог вызывает необходимость собирать с гостей туристический налог.

— Мы обеспокоены введением туристического налога с 2025 года, который подразумевает, что отели будут платить налог в размере 1% с каждой ночи проживания, но не более 100 руб./сут. Предполагается, что введение туристического налога снизит рентабельность гостиничного сектора примерно на 10% и увеличит стоимость размещения в отелях, — прогнозирует Алина Сычева.

По словам Татьяны Ильченко, оплата турналога обойдется отелю в 5 млн рублей в год. «Налог будет в ущерб развитию, к сожалению», — посетовала она.

Впрочем, некоторые законодательные инициативы бизнес ждет с нетерпением. Так, президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить российским туристам возможность заселяться в гостиницы по водительскому удостоверению с 1 июля 2025 года. «Сейчас, если гость заселяется без паспорта в отель, мы вынуждены предлагать рассмотреть альтернативные варианты размещения, где не требуется предоставление паспорта. Тем самым мы теряем нашего гостя», — сообщила Алина Сычева.

— Вводится туристический налог. Я, честно, не сторонник его в том виде, в котором он сейчас принят. Идентичные налоги за рубежом взимаются, как правило, с иностранцев, а не с собственных граждан, и регулируют наличие высокого и низкого сезонов, то есть в высокий — взимаются, а в низкий — нет. У нас сейчас введение налога просто отдали на откуп регионам. Причем он прогрессирующий, от 1% в 2025 году до 5% к 2030 году. Это абсолютно избыточное дополнительное налогообложение для бизнеса, — убежден вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов.

Спикер также добавил, что в части законодательных изменений правительство продлило нулевой НДС для гостиниц. С другой стороны, из-за изменений режима применения упрощенной системы налогообложения появился НДС для отелей с доходом более 60 млн руб. «В данном случае у законодателей, у Минфина из поля зрения, видимо, выпал гостиничный бизнес. Это, безусловно, ухудшит показатели целого ряда малых отелей», — считает он.



Нехватка персонала — порядка 15-20%

По данным Госкомитета Татарстана по туризму, на сегодня нехватка сотрудников в республике составляет порядка 15-20%. Как указала Александра Юшутина, особенно не хватает линейного персонала. Это подтвердили и другие отельеры.

— Наблюдается острый дефицит кадров в отельной сфере, в частности у нас в основном на линейных позициях: администраторы ресепшен, горничные, кухонные работники. Мы наблюдаем старение населения, снижение его числа, что вкупе с нарастающей урбанизацией приводит к нехватке персонала в нашей стране, — подчеркнула Алина Сычева.



Реальное время / realnoevremya.ru

Эта проблема остается актуальной для всей России. Серьезная нехватка сотрудников наблюдается повсеместно, считает Вадим Прасов: «Нет такого, что в какой-то части страны [отели] страдают, а в другой с персоналом Клондайк». В связи с дефицитом кадров руководство гостиниц предлагает большие зарплаты персоналу, что, в свою очередь, приводит к увеличению стоимости номеров.

— Стоимость размещения в Казани в течение года подросла примерно на 10-15%. Резких скачков нет, это планомерный процесс. Это связано с тем, что мы поднимаем зарплаты, потому что нам нужно конкурировать на рынке труда, хотя с курьерами тяжело тягаться. А у нас все-таки работа с людьми — достаточно ответственная, эмоционально затратная. Кроме того, [на стоимость размещения влияют] все индексации ЖКХ, подъемы цен от наших поставщиков. Естественно, средства закладываются в стоимость номера, в убыток себе никто работать не будет, — объяснила Александра Юшутина.

«В 2025 году ждем жесточайшую конкуренцию»

«В наступившем году ожидается жесточайшая конкуренция за туриста на фоне увеличения числа новых отелей в городе», — предупредила Алина Сычева. Ситуацию может усугубить то, что год обещает быть менее насыщенным на крупные мероприятия. А значит, турпоток в Казань может «просесть».

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Нам бы очень хотелось видеть актуальный план мероприятий на год. Очень хорошо, что в 2024 году мы знали про «Игры будущего», KazanSummit, саммит БРИКС, разные крупные форумы. У отелей была возможность спланировать бюджеты и тарифную политику, заранее обеспечить персонал в нужном количестве под пиковые даты. В этом году как будто бы наблюдаем затишье, вообще не слышно ни про какие мероприятия, это немного тревожит. В прошлом году у нас был очень хороший февраль. Это месяц обычно достаточно низкий по загруженности, но «Игры будущего» хорошо выровняли и загрузку, и финансовые показатели. Здорово, когда крупные мероприятия проводят в низкий сезон, — заявила Александра Юшутина.

Как отметила Марина Решетникова, цены за проживание бесконечно расти не могут, значит, будет снижаться доходность бизнеса. По ее словам, величину турпотока сложно прогнозировать, хотя взаимосвязь между загрузкой отелей и проведением крупных мероприятий очевидна.



— Не думаю, что поток гостей в Казань станет значительно больше. Да, это популярное направление, но многие здесь уже были и ищут другие дестинации, куда можно поехать. Соответственно, в первую очередь нужно будет думать, где взять гостей. И это будет головная боль каждый день, — делится ожиданиями Татьяна Ильченко.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В то же время отельеры надеются на рост объема бронирований от иностранных туристов. Это связано с расширением перечня государств, граждане которых могут въезжать в Россию по единой электронной визе, и заключением соглашений о взаимном безвизовом режиме с большим числом государств. Надежды возлагают в первую очередь на Китай и арабские страны.