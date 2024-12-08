В России за год на 25,6% сократилось число новых грузовых автомобилей

Фото: Михаил Захаров

В ноябре 2024 года в России было зарегистрировано 9 189 новых грузовых автомобилей, что на 25,6% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, по данным агентства «Автостат».

В период с января по ноябрь 2024 года в России было продано 115 588 новых грузовых автомобилей, что на 11,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Специалисты аналитического центра сообщают, что в период с апреля по сентябрь на рынке грузовых машин наблюдалась тенденция к снижению. В октябре был зафиксирован незначительный рост, однако в ноябре рынок снова продемонстрировал отрицательную динамику.

Отечественный КАМАЗ в последний месяц осени занял 23% рынка и оказался на первом месте рейтинга, продав 2 122 грузовика. Китайский SITRAK расположился на втором месте с показателем 1 084 единицы. Также в пятерку вошли Shacman (986 шт.), FAW (941 шт.) и Dongfeng (704 штуки).

В ноябре 2024 года лидером среди моделей стал SITRAK C7H, который был продан в количестве 1 082 штук. На втором месте оказался Dongfeng 4180 с показателем 544 проданных экземпляра. Третье место заняли две модели российского производства: KAMAZ 54901 и GAZ Gazon NEXT, которые были проданы в количестве 447 и 444 единиц соответственно.



Напомним, в России за первые девять месяцев 2024 года было продано 1,15 млн машин, что на 61% больше, чем за тот же период 2023 года, и превосходит показатели за весь прошлый год.

Дарья Пузикова