Рынок подержанных автомобилей в России вырос в ноябре на 14,5%

В ноябре 2024 года в России было продано 524,5 тысячи подержанных легковых автомобилей, что на 14,5% больше, чем в ноябре 2023 года (458,1 тысячи), сообщает «Автостат».

Более половины рынка по-прежнему сосредоточено у пяти ведущих марок. Лидером остается LADA с долей почти 26%, за ней следует Toyota (10%). В пятерку также вошли Kia (5,5%), Hyundai (5,3%) и Nissan (4,5%). Доля рынка еще пяти марок (Volkswagen, Chevrolet, Renault, Honda и Ford) составляет от 3% до 4%.

За 11 месяцев 2024 года россияне приобрели 5,5 млн подержанных автомобилей, что на 4,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Легковой автомобиль с пробегом в ноябре этого года в среднем стоил 1,47 млн рублей. Это на 1,4% дороже, чем месяцем ранее.



Рената Валеева