Госдума перераспределила штрафы ГАИ: четверть поступлений уйдет в федеральный бюджет

Фото: Михаил Захаров

Госдума приняла поправки в Бюджетный кодекс, согласно которым с 1 января 2025 года 25% от штрафов за нарушение ПДД будет поступать в федеральный бюджет, а 75% — в региональные. В настоящее время 100% штрафов остаются в региональных бюджетах, напомнил «Интерфакс».

Одновременно с этим регионы получат право зачислять в свои бюджеты 100% платы за негативное воздействие на окружающую среду (сейчас — 40%, 60% направляется в местные бюджеты). Регионы смогут самостоятельно устанавливать нормативы отчислений от этой платы в местные бюджеты, отражая их в региональном бюджете. Правительство обосновало изменения необходимостью пополнения федерального бюджета.

Ранее «Реальное время» подробнее рассказало об инициативе Минфина.

Рената Валеева