Выдача автокредитов в России резко сокращается

Фото: Максим Платонов

В России отметили падение выдачи кредитов на новые автомобили на 24% в октябре и на 22% в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает «Автостат».

Выдача кредитов на автомобили с пробегом также снизилась: на 15% в октябре и на 27% в ноябре.

Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение в декабре из-за высокой ключевой ставки Центробанка, которая может еще вырасти, и роста цен на автомобили. Хотя за 11 месяцев 2024 года выдача кредитов на новые автомобили выросла на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, выдача кредитов на подержанные автомобили упала на 19%.

Татарстан попал в топ-5 по наибольшему объему выданных автокредитов в регионах России в январе — октябре 2024 года.



Рената Валеева