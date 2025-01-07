Дарреллов ковчег

К столетию со дня рождения зоолога и писателя Джеральда Даррелла

Джеральд Даррелл — мальчик, у которого было идиллическое детство, а затем он превратился в легендарную фигуру и изменил подход к зоопаркам и защите природы. Хотя прошло уже три десятилетий со дня его смерти, зоопарк, который он основал на острове Джерси, теперь превратившийся в крупную организацию по сохранению биоразнообразия, продолжает процветать. Более того, этот страстный защитник животных оставил после себя стратегию по спасению видов, которая сегодня актуальна как никогда. А еще множество книг. Среди них — полюбившаяся многим трилогия «Моя семья и другие звери» о жизни на Корфу. Она была опубликована в 1956 году, сразу же стала популярной, не выходила из печати и получила три экранизации. Сегодня ровно сто лет со дня рождения Даррелла. О жизни на острове, зоопарке и спасении животных — в материале литературного обозревателя «Реального времени» Екатерины Петровой.

Четыре года на Корфу

Джеральд Даррелл родился 7 января 1925 года в Индии. Он был самым младшим ребенком в семье Луизы Флоренс Дикси и Лоуренса Сэмюэля Даррелла. Спустя несколько лет Лоуренс скончался. В 1935 году Луиза переехала с семьей на Корфу, где Джерри, как его называли близкие, начал увлекаться местной фауной. Семья провела на Корфу всего четыре года, но эти годы оставили неизгладимый след в жизни Даррелла.

Любовь к природе, зародившаяся на Корфу, никогда не покидала Джерри. После Второй мировой войны он стал стажером в зоопарке Уипснейд. Наследство в размере 3 тыс. фунтов позволило ему отправиться в Камерун для сбора диких животных для британских зоопарков. Чтобы финансировать дальнейшие экспедиции, он начал писать юмористические рассказы о своих путешествиях и стал знаменит благодаря своей шестой книге «Моя семья и другие звери», опубликованной в 1956 году.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

«Это очень осознанное мастерство и скрупулезный подход к сюжету автора на пике его возможностей. Даррелл знал, что у него есть удивительный материал из детства, и не хотел рисковать, испортив его», — сказал писатель-натуралист Саймон Барнс, один из более чем пяти миллионов человек, купивших эту книгу.

«Мы купили зоопарк»

Книга изменила жизнь Джеральда Даррелла. Неожиданно у него появились деньги для открытия собственного зоопарка на острове Джерси. Но его амбиции шли гораздо дальше. Даррелл мечтал превратить зоопарки из развлекательных зверинцев в ковчеги, способные спасти вымирающие виды. Он разработал программы разведения животных в неволе, а также начал работать над спасением диких животных в их естественной среде обитания.

Джереми Маллинсон был одним из молодых поклонников Даррелла. В 1959 году он получил работу стажера по уходу за животными в зоопарке Даррелла. «Он был очень теплым человеком, но не терпел глупцов. Как только попадаешь под его обаяние, отказать становится практически невозможно. Иногда он мог раздражать, но почти всегда оказывался прав», — вспоминал Джереми.

Друзья и коллеги Даррелла отмечали, что его восхищение природой оставалось неизменным на протяжении всей жизни. «Во время прогулок он был как ребенок — заглядывал в кусты, подбирал всякую мелочь. Джерри видел в окружающем мире огромную красоту и просто обожал жизнь», — рассказал Карл Джонс, главный ученый фонда сохранения дикой природы Даррелла. Зоопарк Даррелла не был похож на остальные. Супруга Даррелла Ли говорила:

Джерри всегда говорил: сначала животные, потом сотрудники, потом уже публика. А во многих других зоопарках все наоборот.

В 1960-х годах сотрудники зоопарка начали проводить научные наблюдения, чтобы узнать, как поддерживать жизнь животных в дикой природе. А в 1970-х Даррелл направил свою неиссякаемую энергию на спасение исчезающих видов Маврикия. Джон Хартли, который, как и Маллинсон, проработал с Дарреллом более четырех десятилетий, вспомнил одну поездку на Маврикий, чтобы заручиться поддержкой местного правительства. Когда их машина проезжала между полями сахарного тростника, на нее обрушился мощный поток воды из вращающейся оросительной системы. «Нам пришлось стоять на парковке у здания правительства, подняв руки, чтобы хоть как-то высохнуть. Мы пытались выглядеть серьезными учеными, но напоминали мокрых крыс», — рассказал Хартли.

Перед встречей с правительством Маврикия Джерри сказал Джону, что предложит министру стипендию для новой академии — своего рода мини-университета для защитников природы. Джон возразил, ведь у них нет еще никакой программы обучения. А Даррелл сказал, что тот просто зацикливается на мелочах. Хартли говорил, что «Джерри был генератором идей — он придумывал концепции, опередившие свое время».

Армия Даррелла

Академия, о которой мечтал Даррелл, действительно была создана, чтобы обучать людей спасению вымирающих видов. Даррелл, который никогда не учился в университете, верил, что ключ к сохранению природы — это передача практических навыков, применимых в родных странах. Его академия подготовила более 4 тыс. специалистов из 141 страны. «Мы иногда называем их армией Даррелла», — сказала Ли Даррелл в одном из интервью.

Любовь Даррелла к природе живет в его учениках и миллионах читателей. Многие годы его книги использовали для обучения английскому языку в разных странах. Но, пожалуй, величайшее наследие Даррелла — это те виды, которые все еще существуют на Земле благодаря его дальновидности и настойчивости. Даррелл проявил невероятную решимость, чтобы спасти редкие виды на островах Маврикий и Родригес, включая розового голубя, сцинка с оранжевым хвостом и эхо-попугая. Исследование в журнале Conservation Biology, которое изучает влияние природоохранной работы на выживание видов, показало, что усилия Даррелла улучшили статус восьми видов в Красной книге, снизив их риск вымирания.

Карл Джонс — один из тех, кто вдохновился книгами Даррелла в детстве. В 1974 году он столкнулся с ситуацией, когда в дикой природе осталось всего четыре маврикийских пустельги. С 1980 года он работал на острове вместе с Дарреллом. Они занимались разведением в неволе, дополнительно кормили птиц, установили гнездовые ящики и контролировали хищников. Эти усилия помогли увеличить численность редкого хищника до 300 особей. Так Карл Джонс говорил о Даррелле и их совместной работе:

Я обожал его. Он был удивительным человеком. Он видел мир через призму художника, писателя и ученого одновременно. Джерри говорил, что зоопарки должны стать природоохранными организациями, и предложил идею разведения животных в неволе. Он критиковал традиционный подход к зоопаркам 1970-х годов, утверждая, что те были потребителями, а не производителями животных. Сейчас зоопарки догнали его мышление, но нам снова нужно ставить перед ними вызовы.

По словам Карла, некоторые экологи до сих пор спорят, стоит ли спасать отдельные виды или целые экосистемы. Однако наследие Даррелла показывает, что спасение видов способствует восстановлению экосистем. В 1976 году Джерри отплыл с Маврикия на крошечный остров Раунд. Этот некогда цветущий остров с уникальными эндемичными видами, такими как удав с Раунд-Айленда, дневной геккон Гюнтера и еще один вид, позже названный в честь Даррелла, выглядел как лунный пейзаж, уничтоженный завезенными козами и кроликами. Даррелл понял, что для спасения этих видов животных необходимо восстанавливать всю экосистему. Кроликов гуманно уничтожили, а природная среда начала восстанавливаться.

Карл Джонс рассказывал, что при всей любви к природе Даррелл понимал: многих не удастся спасти. Он видел, как разрушается мир, и это вгоняло его в отчаяние. Джонс предполагает, что именно из-за этого Даррелл начал много пить и был склонен к депрессии. Но при этом отметил, что из такого состояния ему помогла выйти его супруга Ли, которая тоже была прекрасным зоологом. Именно она после смерти Джеральда Даррелла в 1995 году продолжила развивать его дело.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».