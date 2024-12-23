Концерн BMW уволил сотрудников, поставлявших машины в Россию

Фото: Динар Фатыхов

Концерн BMW заявил о пресечении канала нелегальных поставок автомобилей в Россию в обход действующих санкций. Компания подтвердила, что придерживается установленного санкциями запрета на продажу премиальных машин в России. Об этом пишет журнал «Авто.ру» со ссылкой на dpa.

В BMW заявили, что сотрудники, наладившие незаконные поставки, были уволены. По неофициальным данным, поставки осуществлялись через подразделение компании в немецком Ганновере. Сообщается, что по серым каналам в Россию было переправлено около сотни автомобилей.

Официальный запрет на поставки в Россию автомобилей из Европы стоимостью более 50 тысяч евро был введен в середине марта 2022 года в рамках четвертого пакета санкций ЕС. BMW приостановила поставки и производство в России еще двумя неделями ранее. При этом в начале марта 2022 года российское представительство BMW заявляло об отсутствии планов покидать рынок.



Рената Валеева