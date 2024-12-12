Госдума отложила реформу местного самоуправления до 2025 года

Фото: Максим Платонов

Госдума России отложила обсуждение реформы местного самоуправления до 2025 года, как сообщается в telegram-канале нижней палаты парламента. Это решение было принято после того, как председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости дополнительной проработки законопроекта с учетом поступивших замечаний.



Володин подчеркнул, что законопроект требует более глубокого изучения, что и стало причиной переноса его рассмотрения на следующий год. Ожидается, что документ будет доработан в рамках предстоящей сессии.

Ранее, в конце ноября, председатель комитета по госстроительству Госдумы Павел Крашенинников сообщил, что законопроект планировалось рассмотреть 11 декабря. Однако позже совет Думы перенес обсуждение на 12 декабря.

Комитет уже одобрил поправки ко второму чтению, поступило 332 предложения на принятие и 395 — на отклонение. Законопроект был внесен в декабре 2021 года сенатором Андреем Клишасом и Павлом Крашенинниковым, а первое чтение прошло в январе 2022 года.

Напомним, что раис Татарстана Рустам Минниханов выступил за включение в новый закон о местном самоуправлении возможности использования как двухуровневой, так и одноуровневой систем МСУ. По его словам, республика обращалась с просьбой к разработчикам законопроекта о сохранении обеих схем.



Анастасия Фартыгина