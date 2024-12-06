Минниханов просит сохранить возможность выбора между одноуровневой и двухуровневой системами МСУ

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Раис Татарстана Рустам Минниханов выступил за включение в новый закон о местном самоуправлении возможности использования как двухуровневой, так и одноуровневой систем МСУ. По его словам, республика обращалась с просьбой к разработчикам законопроекта о сохранении обеих схем, пишут «Ведомости».

В настоящее время проект закона предполагает обязательный переход на одноуровневую систему МСУ ко всем регионам к 2035 году. Однако Минниханов считает, что только время покажет, какая система окажется наиболее эффективной.

Глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников подтвердил, что разработчики законопроекта идут навстречу Татарстану, предлагая переходный период до 2035 года, в течение которого будут функционировать обе системы. Он подчеркнул эффективность системы управления в Татарстане и уважительное отношение к опыту республики.

Законопроект о местном самоуправлении был внесен в Госдуму в 2021 году и предполагает упразднение двухуровневой системы МСУ путем объединения сельских и городских поселений с районами. Ко второму чтению, запланированному на 11 декабря, внесены многочисленные поправки. Татарстан выступил против обязательного перехода на одноуровневую систему, предлагая ряд поправок, направленных на сохранение двухуровневой системы.

Рената Валеева