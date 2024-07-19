Юрий Хабров: «Мошенники выманивают деньги у ветеранов СВО, обещая помочь даже в тупиковых ситуациях — этого нельзя допускать!»

Во время визита в Казань исполнительного директора фонда «Защитники Отечества» обсудили вопросы межведомственного взаимодействия в целях обеспечения прав ветеранов

Фото: Динар Фатыхов

Экскурсию по казанскому «Кварталу юстиции» провели для исполнительного директора Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Юрия Хаброва представители татарстанского Минюста и руководитель татарстанского филиала фонда Гузель Удачина. В репортаже «Реального времени» — о проблемах, с которыми обращаются в фонд, юридической помощи, которую получают ветераны и их семьи, и проблемах, которые требуют срочного решения.

«Вывеска есть — штатных единиц не хватает»



Вначале Юрию Хаброву показали основные объекты «Квартала юстиции», познакомили с работой Центра содействию гражданских инициатив, «Юридической клиники», где оказывается бесплатная юридическая помощь участникам СВО, и Государственного юридического бюро РТ. Далее он пообщался с сотрудниками юридического бюро, которые работают во взаимодействии с республиканским филиалом фонда.

— Восемь специалистов в Казани и двое в Сабинском районе ведут у нас прием граждан, — рассказывал глава учреждения Марс Фаткуллин. — Все — отставные прокуроры и судьи, все с большим практическим опытом… В этом году мы приняли 309 человек, было 20 выездов. Вопросы касались в основном выдачи удостоверений, получения субсидий.

Рассказывая Хаброву о сложностях и проблемах, Фаткуллин упомянул, что такая работа ведется во всех районах республики. А в Сабинском районе есть и здание, и постоянное место для проведения таких консультаций, но пока помещение фонда не открыто.



— Вывеска у меня есть даже, — поддержала Гузель Удачина. — Но пока нет штатных единиц для работы.

— Нуждающиеся в консультациях участники СВО и члены их семей приходят к нам каждый день, — делился с московским гостем дежурный специалист, ведущий прием. — Часто обращаются раненые по поводу прохождения комиссии — те, кто находится здесь на обследовании. Направления им не дают, за ним надо ехать в свою часть, им это сложно. Вчера приходило двое родственников бойцов, которые числятся без вести пропавшими, у них проблема в том, что нужны документы для обращения в суд по поводу признания человека погибшим. Военкомат делает запрос, а войсковая часть не отвечает… С денежными вопросами приходят — по поводу выплат.



А Хабров, в свою очередь, напомнил, что ветераны должны знать, куда обращаться за бесплатной юридической помощью, и об этом надо как можно шире информировать население. Особенно актуально это в связи с тем, что с каждым днем множатся юридические фирмы, которые предлагают услуги ветеранам СВО, зачастую обещая им сделать невыполнимое, и наживаются на этом:

— Мошенники доходят до того, что делают дубликаты известных сайтов и выманивают деньги, обещая помочь даже в абсолютно тупиковых ситуациях, — этого нельзя допускать!

«Есть определенные сложности»

Юрий Хабров, который приехал в Казань для участия в круглом столе с ключевыми участниками оказания бесплатной юридической помощи ветеранам СВО, где основной темой стали вопросы межведомственного взаимодействия в целях наилучшего обеспечения прав участников СВО и их семей, рассказал перед его началом, что юридическую помощь в филиалах фонда получили уже более 100 тысяч человек. Он высоко оценил работу, которая проводится в этом направлении в филиале фонда в Татарстане. И подчеркнул, что одной из главных задач сотрудников фонда сегодня стало доводить до ветеранов правильную информацию об их правах, создать условия для своевременного получения ими всех видов помощи и обеспечить для них при этом принцип «одного окна».

Юрий Хабров высоко оценил работу, которая проводится в этом направлении в филиале фонда «Защитники Отечества» в Республике Татарстан. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Сейчас Министерство цифрового развития и Министерство обороны работают над созданием единого портала, который позволит участникам получать необходимую информацию, в том числе такую востребованную на сегодня, как информация о том, где и как оформить удостоверение ветерана, получить справку об участии в боевых действиях и то мерах социальной поддержки, на которую они имеют право, — заявил он.

Отвечая на вопросы «Реального времени», исполнительный директор Фонда «Защитники Отечества» рассказал, как решается одна из самых непростых проблем ветеранов:

— Есть определенный сложности с теми участниками военной операции, юридический статус которых сегодня до конца не определен действующими нормативными документами. Это, например, ребята, которые получили тяжелые ранения и инвалидность в ходе боевых действий с 2014 года — защищая Донбасс, которые участвовали в СВО в составе частных военных компаний, которые не имели возможности получить статус инвалида боевых действий. Сейчас этот вопрос решается, наша инициатива была поддержана президентом России и недавно вышло постановление правительства, которое регулирует этот вопрос. Сейчас вырабатываются алгоритмы, направленные на то. чтобы ребята не собирали сами документы, которые у многих утеряны. Фонд совместно с Министерством обороны будет проводить работу, чтобы эта процедура была максимально облегчена и проходила в короткие сроки без участия самого ветерана.

В свою очередь Гузель Удачина рассказала, что в Татарстане бесплатную юридическую помощь участникам СВО оказывают 60 социальных координаторов. По ее словам, более 3,5 тысяч вопросов поступило сегодня в фонд только в связи с оказанием мер поддержки.



— Всего к нам поступило 26 724 обращения, основная тематика обращений — это назначение мер социальной поддержки, денежные выплаты, получение удостоверения ветерана боевых действий, — уточнила она в разговоре с «Реальным временем».

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Государственный фонд «Защитники Отечества» был создан в мае 2023 года для помощи ветеранам СВО и их семьям. Здесь решают проблемы, с которыми сталкиваются ветераны после службы, включая физическое восстановление, психологическую реабилитацию, устройство на работу и учебу.

Фонд оказывает помощь в оформлении и восстановлении утерянных документов, а также в оформлении необходимых бумаг, включая получение статуса ветерана боевых действий. Также эта организация поддерживает ветеранов, нуждающихся в медицинской реабилитации, — сотрудничает с региональными и федеральными социально-реабилитационными центрами для обеспечения комплексного подхода к восстановлению здоровья участников СВО.

Очень важный аспект деятельности госфонда — обеспечение психологической помощи ветеранам СВО, их семьям, родственникам погибших или умерших ветеранов. Квалифицированные специалисты оказывают психологическую и психотерапевтическую поддержку, помогают справиться с эмоциональными и психологическими трудностями.

Фонд «Защитники Отечества» сотрудничает с госпиталями и другими медицинскими учреждениями в целях защиты интересов ветеранов и обеспечения им доступа к качественной медицинской помощи, содействует в получении паллиативной медицинской помощи для тех ветеранов, которые сталкиваются с неизлечимыми заболеваниями, помогает в обеспечении санаторно-курортного лечения для ветеранов, нуждающихся в восстановлении здоровья и сил в специализированных учреждениях и содействует ветеранам и их семьям в получении предусмотренных законодательством мер социальной поддержки.

Кроме того, ветераны и их семьи получают в фонде бесплатную юридическую помощь: консультации по юридическим вопросам, связанным с оформлением и предоставлением мер социальной поддержки.

Консультации и всю необходимую помощь в государственном фонде «Защитники Отечества» могут получить ветераны боевых действий, участвовавшие в СВО на территории ДНР, ЛНР и Украины, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей, участники боевых действий в составе добровольческих формирований, Вооруженных Сил РФ, а также члены семей погибших или умерших участников спецоперации.

Фонд близко

Чтобы получить поддержку фонда «Защитники Отечества», достаточно обратиться остаточно обратиться в региональное отделение. В Казани, к примеру, филиал фонда находится по адресу: проспект Ямашева, 1 (ДК химиков). При обращении надо будет предъявить удостоверение ветерана боевых действий или другие документы, подтверждающие участие в специальной военной операции (СВО), а членам семей ветеранов — документы, подтверждающие участие их родственника в СВО.

И не обязательно идти в отделение фонда по месту регистрации — обратиться можно в любое ближайшее отделение. Ну, а меры поддержки будут предоставляться уже, так сказать, по месту прописки ветерана СВО или членов его семьи. Фонд помогает в оформлении удостоверения ветерана боевых действий, получении статуса инвалида боевых действий и разработке индивидуальных программ реабилитации, оказывает содействие в восстановлении утраченных документов. Также фонд организует доставку на дом технических средств реабилитации, лекарств и медицинских изделий, включая те, что не зарегистрированы в РФ.

Любые меры поддержки в фонде оказываются бесплатно. Надо иметь в виду, что фонд не предоставляет материальную помощь, но содействие оказывает в получении всех положенных льгот и мер поддержки. К каждому обратившемуся в фонд прикрепляют социального координатора, который сопровождает «подопечного» и доступен для личных встреч, выездов на дом или дистанционного общения. Это специалист с опытом в социальной сфере, прошедший обучение и имеющий опыт социальной работы. Сегодня среди социальных координаторов уже есть и ветераны СВО, и члены семей погибших.

Для получения дополнительного образования или переобучения ветерану необходимо обратиться к социальному координатору, который в сотрудничестве с органами службы занятости поможет определить необходимость и возможности. Также социальный координатор в сотрудничестве со службой занятости может оказать индивидуальную помощь в трудоустройстве ветерана.