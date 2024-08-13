Ретейлеры поддержали инициативу ФАС по ограничению цен на некоторые модели техники

Фото: Максим Платонов

Представители компаний DNS, «М.Видео» и «Ситилинк» выразили готовность поддержать предложение Федеральной антимонопольной службы об ограничении цен и наценок на некоторые востребованные модели техники. Об этом сообщает ТАСС.

В «М.Видео» заявили, что находятся в тесном взаимодействии с антимонопольной службой, и сообщили о планах зафиксировать цены на ряд популярных моделей техники в преддверии нового учебного года. В ближайшее время компания подготовит перечень товарных позиций, цены на которые будут зафиксированы в течение месяца.

Представитель DNS также сообщил о поддержке инициативы ФАС. Компания готовит список товаров, который будет включать базовые категории, такие как чайники, пылесосы и другие товары. Период планируется с даты согласования до 30 сентября с возможной пролонгацией.

«Ситилинк» также поддержал инициативу ведомства и аналогично другим фирмам готовит список товаров со сниженными ценами.

Напомним, сегодня утром ФАС предложила крупным торговым сетям ограничить цены и наценки на некоторые модели техники, пользующиеся спросом у покупателей.

Олег Исаков