ФАС предложила трем крупнейшим торговым сетям ограничить цены на бытовую технику

Фото: Максим Платонов

Федеральная антимонопольная служба России обратилась к трем крупным торговым сетям — «ДНС», «М.Видео» и «Ситилинк» — с предложением добровольно ограничить цены и наценки на определенные модели бытовой техники и электроники. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По мнению ФАС, такие меры помогут предотвратить возможный рост стоимости этих товаров, сделают их более доступными для потребителей и окажут положительное влияние на рынок в целом. Ведомство напоминает участникам рынка о важности ответственного ценообразования и недопустимости необоснованного повышения цен.

В начале 2022 года некоторые торговые компании значительно повысили цены на свою продукцию, увеличив их на десятки процентов. В связи с этим ФАС и Минпромторг направили компаниям запросы и предостережения. В них говорилось о недопустимости действий, которые могут противоречить Закону о защите конкуренции.