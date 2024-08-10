Более 76 тысяч человек эвакуировали из приграничных районов Курской области

Из приграничных районов Курской области в более безопасные места переселили более 76 тыс. человек, сообщил журналистам официальный представитель МЧС России в межведомственном оперативном штабе Артем Шаров.

В Курске продолжает работать Межведомственный оперативный штаб по оказанию помощи населению в приграничных районах Курской области, сообщило ТАСС.

— Основная задача штаба — обеспечить безопасность жителей этих территорий. Всего с начала проведения работы в безопасные места было временно отселено более 76 тыс. человек, — подчеркнул Шаров.

На данный момент развернуто 60 пунктов временного размещения, в которых находится более 4,4 тысячи человек.

— 26 пунктов временного размещения развернуты непосредственно в Курской области, остальные — в соседних регионах: Орловской, Московской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Калужской и Тверской областях, заключил он.

Олег Исаков