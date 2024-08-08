«Самый интересный этап»: стартует агитационный период выборов в Госсовет РТ

Как бороться с фейками о выборах, кто научит кандидатов креативной агитации, как стать наблюдателем или волонтером

Фото: Максим Платонов

Из 428 выдвиженцев на выборы в Госсовет РТ были зарегистрированы 397. 10 августа начинается самая интересная фаза предвыборного процесса: агитация. Уже проведена жеребьевка эфирного времени. Начинается обучение желающих стать наблюдателями. Руководитель ЦИК РТ Андрей Кондратьев договаривается с «Татмедиа» о том, чтобы обучать кандидатов современным методам продвижения. Молодежь активно вовлекается в избирательный процесс. О чем еще сегодня говорили эксперты на сессии онлайн-форума избирателей «Мой Голос» — в обзоре «Реального времени».

397 из 428 выдвиженцев зарегистрированы



Сегодня прошла сессия онлайн-форума «Мой Голос», которая была посвящена темам контроля, открытости и гласности на предстоящих выборах депутатов в Госсовет Республики Татарстан. Модератором дискуссии выступил глава ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев. Открывая сессию, он напомнил, что уже завершен этап выдвижения и регистрации кандидатов.

— 428 кандидатов заявили о себе. 397 из них были зарегистрированы. 22 кандидата сошли с дистанции по своим личным заявлениям на этапе выдвижения, шесть кандидатов подали такие заявления после завершения регистрации, и двоим мы в регистрации отказали. Одному — по причине отсутствия необходимых документов, второму — из-за недостаточного количества достоверных подписей, — рассказал Кондратьев.

Что касается муниципальной предвыборной кампании, то на 145 мандатов претендовали 511 человек. Зарегистрированы 494 кандидата: пяти отказала ЦИК по «документальным» причинам, еще 12 сняли свои кандидатуры по личным заявлениям.

Андрей Кондратьев напомнил о позиции ЦИК РТ: максимально дать зеленый свет кандидатам, давать все возможности и необходимые разъяснения. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Андрей Кондратьев напомнил о позиции ЦИК РТ: максимально дать зеленый свет кандидатам, давать все возможности и необходимые разъяснения.

В ходе сессии поступил вопрос о том, где избирателям можно ознакомиться с информацией о кандидатах. Эксперты напомнили: во-первых, есть сайты ЦИК РТ и РФ. Достоверную информацию о кандидатах в депутаты по каждому округу можно найти там. Кроме того, эта информация есть на портале «Госуслуги». А если у избирателей останутся вопросы, по ним можно обратиться на горячую линию ЦИК РФ: 8 800 200 00 20. Всегда работает и локальная горячая линия ЦИК РТ: 292 84 33.

«Насколько яркая будет агитация — зависит от самих кандидатов»

10 августа стартует самый интересный и захватывающий (по мнению Андрея Кондратьева) этап предвыборного процесса: агитация кандидатов. Уже проведена жеребьевка эфирного времени, в которой приняли участие все зарегистрированные на выборы партии. Руководитель «Татмедиа» Айдар Салимгараев рассказывал на форуме:

— Республика Татарстан обладает большим набором ресурсов для информирования населения. Это и региональное подразделение ВГТРК, и ресурсы АО «Татарстан — Новый Век» (телеканал ТНВ и радиостанция «Болгар радиосы»), и ресурсы АО «Татмедиа» — городские телеканалы и радиостанции. Будет задействовано 84 государственных издания, в их числе «Республика Татарстан», «Ватаным Татарстан» и другие.

Основной задачей СМИ, освещающих выборы, глава республиканского информагентства назвал привлечение избирателей и возбуждение их интереса к процессу. Отдельно Айдар Салимгараев отметил тему фейков и объяснил, почему именно государственные медиаресурсы выбраны для информирования населения: по его мнению, несведущему населению тяжело отличать фейки о выборах от правды. А в государственных СМИ информация проверяется и получена из достоверных источников. Салимгараев указал на то, что частные издания (называть конкретные СМИ он не стал) не ставят своей целью проверять информацию, стараются дать ее первыми в ущерб качеству верификации.

Айдар Салимгараев отдельно отметил тему фейков и сообщил, что в государственных СМИ информация тщательно проверяется. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

От зрителей поступил вопрос: нельзя ли сделать избирательные кампании кандидатов в депутаты более креативными и интересными? Айдар Салимгараев ответил:

— Это дело кандидатов, мы можем только подсказать что-то и не меняем в их сообщениях ни слова. Поэтому то, насколько будет яркая агитация, зависит от самих кандидатов, наша задача — показывать работу избиркома, насколько он подготовлен к работе, насколько она открыта, гласная и честная. А то, насколько ярко пройдет в республике день выборов, организационно зависит от органов власти и муниципалитетов.

В обсуждение вмешался Андрей Кондратьев и предложил вместе с «Татмедиа» продумать обучение для политических партий и кандидатов — о том, как делать ролики, продумывать креативы. Салимгараев ответил, что мир меняется и республиканское информагентство готово помочь, рассказать и показать, как сделать кампанию интересной.

Тимур Какохо, член Общественной палаты Российской Федерации, председатель исполкома татарстанского отделения «Ассоциация юристов России», напомнил:

— Креатив — это хорошо. Но все должно быть в рамках правового поля и в соответствии с нормами не только закона, но и морали, чтобы впоследствии не пришлось ни перед кем извиняться!

В республике 2 740 избирательных участков, и еще 42 комиссии будут работать дополнительно в местах временного пребывания граждан: в больницах, СИЗО, аэропортах и т. д. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Наблюдатель: совершеннолетний, не госслужащий, не иноагент

Какохо напомнил, что с 2012 года работает корпус «За чистые выборы», объединивший более 100 тысяч общественников, которые приняли участие в выборах в качестве независимых наблюдателей. Кроме того, создана ассоциация «Независимый общественный мониторинг», в которой участвуют эксперты в области электорального права, социологи, политологи, журналисты и другие специалисты, которым интересны избирательная тематика, ее лучшие практики и обмен опытом. Ассоциация проводит экспертные семинары, совещания.

— Мы сформировали определенный набор правил, которые транслируем наблюдателям. Помимо нормативной базы, даем алгоритмы, пошаговые инструкции. Есть золотой стандарт — разработанный чек-лист, алгоритм, по которому любой человек может наблюдать за тем, правильно ли идет процесс. И если у наблюдателя возникают вопросы, он всегда может обратиться в ситуационный центр, который формируется из состава юристов. Мы совместно с экспертами проводим анализ того или иного кейса и даем правовую оценку, как действовать в такой ситуации. Но главная задача наблюдателя — наблюдать и слушать и в последующем транслировать, что он видел и слышал, — рассказывает эксперт.

Тимур Какохо, член Общественной палаты Российской Федерации, председатель исполкома татарстанского отделения «Ассоциация юристов России». Максим Платонов / realnoevremya.ru

В понедельник, 12 августа, начнется программа обучения наблюдателей. В курс будет входить не только теоретическая подготовка, но и разбор практических ситуаций, кейсов и сюжетов. Нужно, чтобы наблюдатели были морально готовы не только фиксировать нарушения, но и действовать, чтобы нивелировать ситуацию — сделать замечание, в том числе и членам УИК. Заявки от желающих стать наблюдателями уже идут, каждый может обратиться за этим в Общественную палату Татарстана.

Тимур Какохо обрисовал: независимым наблюдателем может стать совершеннолетний гражданин России, не относящийся к числу госслужащих, и — новшество последнего времени — не включенный в реестр иноагентов.

А еще можно стать волонтером на выборах. Андрей Кондратьев напомнил: в республике 2 740 избирательных участков, и еще 42 комиссии будут работать дополнительно в местах временного пребывания граждан: в больницах, СИЗО, аэропортах и т. д. Потребность в помощи волонтеров испытывают все УИКи, и ЦИК ждет людей, готовых ее оказать. Обратиться с предложением своей деятельной поддержки можно на сайт ЦИК, по телефонам горячей линии и в Молодежный совет ЦИК РТ.

«Позиция, что от простого человека ничего не зависит, ложная и слабая»

Марсель Гильмеев, руководитель подразделения АНО «Диалог Регионы» в Республике Татарстан, обрисовал отношение жителей Татарстана к выборам. Он определил тренды: люди активно участвуют в голосованиях и выборах различного уровня. В начале года опросы показали, что на выборы ходят 90% респондентов. И это подтверждается не только исследованиями АНО «Диалог Регионы», но и реальными цифрами явки: так, на президентских выборах на участки пришли 85% татарстанских избирателей.

— Думаю, и на выборах в Госсовет этот тренд сохранится, — надеется Гильмеев. — Мы поинтересовались, что мотивирует людей туда идти. Выяснилось: больше всего людей хотят выразить свою позицию, поддержать своего кандидата, стремятся исполнить гражданский долг, чувствуют свою ответственность за семью. Люди понимают, что выборы — это важное событие для нашей страны.

8 сентября на участки придут 17 тысяч татарстанцев, которые впервые принимают участие в электоральном процессе. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Отдельно на форуме обсудили вопросы участия молодежи в выборах. 8 сентября на участки придут 17 тысяч татарстанцев, которые впервые принимают участие в электоральном процессе. Работа с молодыми избирателями в республике идет плотно и активно: в составе ЦИК работает Молодежный совет (эта работа идет совместно с Министерством молодежи). Дамир Нургалиев, член Комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Общественной палаты РТ, рассказывал:

— Молодежь РТ активно включается в процессы выборов на всех уровнях. В первую очередь, это проявление гражданской позиции, ребятам не все равно на развитие региона. Человек может принять участие и в организации, и в голосовании. Хорошо, что теперь информация о выборах есть в «Госуслугах», как и функция «Мобильный избиратель». Ведь мы, молодое поколение, уходим в гаджеты, для нас это удобно.

Блогер Алина Гималтдинова уже не первый год принимает деятельное участие в работе ЦИК, информируя своих подписчиков о выборном процессе. На сессии форума она рассказала, как блогеры Татарстана работали с ЦИК: снимали мобильные репортажи с УИКов на прошлых выборах, отвечали онлайн на вопросы фолловеров.

Блогер Алина Гималтдинова не первый год участвует в выборах в качестве лидера мнений. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Это был классный опыт погружения в процесс. Меня спрашивали: зачем простому человеку иметь жизненную позицию? Но простой человек с его жизнью, работой и мечтами — строитель жизни. Способен менять себя, мир, окружение. И позиция, что от простого человека ничего не зависит, ложная и слабая! — убеждала Алина Гималтдинова.