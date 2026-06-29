На АЗС Башкирии временно ограничили отпуск бензина

Ранее в республике заявили об отсутствии дефицита топлива на заправках

Фото: Максим Платонов

В Башкирии ввели временные ограничения на продажу топлива на автозаправочных станциях из-за повышенного спроса. Теперь за один раз автомобилисты могут приобрести не более 30 литров бензина. Также запрещен отпуск топлива в канистры и другие емкости.

Как сообщил вице-премьер — министр промышленности, энергетики и инноваций республики Александр Шельдяев, ограничения носят временный характер. Для контроля за их соблюдением в крупных городах к работе привлекли представителей муниципалитетов, а в Уфе — сотрудников Центра общественной безопасности.

При этом отпуск топлива для бюджетных организаций продолжается без ограничений. По словам Шельдяева, в воскресенье на АЗС Уфы были зафиксированы самые большие очереди — более 800 автомобилей. Одновременно поставки топлива на заправки увеличили на 1 тыс. тонн в сутки — до 3,5 тыс. тонн.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ранее в Башкирии заявили об отсутствии дефицита топлива на АЗС, при этом регионы страны один за другим начинают ограничивать выдачу физлицам дизеля и бензина. Так, в двух соседних с Татарстаном областях — Самарской и Ульяновской — ввели ограничение на топливо на фоне повышенного спроса на автозаправочных станциях.

Накануне президент России Владимир Путин провел совещание по обеспечению внутреннего рынка топливом с участием членов правительства и руководителей крупнейших энергетических компаний страны.

— Уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели, — отметил президент.

Подробнее — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова