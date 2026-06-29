Россияне в мае купили более 500 тыс. б/у машин

Наибольшие суммы по-прежнему тратятся на подержанные автомобили европейских марок

Фото: Максим Платонов

В мае 2026 года россияне приобрели 511,5 тысячи подержанных легковых автомобилей на сумму 595,3 миллиарда рублей, что на 14% превышает данные аналогичного периода прошлого года, пишет ТАСС со ссылкой на исследование «Газпромбанк автолизинг» и «Автостат».

Согласно отчету, в конце весны жители России купили 511,5 тысячи подержанных автомобилей, потратив на них 595,3 миллиарда рублей. Это на 7% меньше по сравнению с апрелем 2026 года, когда затраты составили 640,1 миллиарда рублей, но на 14% больше, чем в мае 2025 года, когда сумма расходов составила 522 миллиарда рублей. За первые пять месяцев 2026 года финансовая емкость вторичного рынка достигла 2,82 триллиона рублей, увеличившись на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Отмечается, что за год доля «молодых» автомобилей на вторичном рынке снизилась более чем на 2%. В мае на такие машины было потрачено 140,8 миллиарда рублей, что составляет 23,7% от общего объема. Для сравнения, в мае 2025 года этот показатель составлял 26% (135,5 миллиарда рублей).

Наибольший рост затрат пришелся на подержанные автомобили китайских марок. В мае 2026 года россияне купили 29,6 тысячи б/у китайских машин за 59,3 миллиарда рублей. В количественном выражении продажи «китайцев» увеличились на 42% по сравнению с маем 2025 года, а в денежном эквиваленте — в 2,3 раза, что превысило показатели других марок. Таким образом, доля затрат на китайские автомобили в конце весны составила 10%, увеличившись более чем вдвое с 4,9% в мае 2025 года.

Наибольшие суммы по-прежнему тратятся на подержанные автомобили европейских марок — 194,5 миллиарда рублей, японских марок — 185 миллиардов рублей, а корейских — 75,3 миллиарда рублей. Затраты на китайские машины составили 59,3 миллиарда рублей, российские — 52,5 миллиарда рублей, а американские — 27,1 миллиарда рублей. При этом только у американских и корейских брендов наблюдается негативная динамика в затратах по сравнению с маем 2025 года (-3% и -4% соответственно). В то же время российские бренды увеличили свои расходы на 12%, японские — на 26%, а европейские остались на уровне прошлого года.

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Никита Егоров