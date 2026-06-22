В Госдуме предложили ввести месячные абонементы на платную парковку во всех регионах России

Такая возможность уже есть у водителей в Москве и Санкт-Петербурге

Фото: Мария Зверева

Депутаты Госдумы предложили внедрить систему месячных абонементов на платные парковки по всей России, пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

В документе отмечается, что в Москве и Санкт-Петербурге уже доступна возможность приобрести парковочный абонемент на месяц. Авторы инициативы считают целесообразным закрепить на федеральном уровне обязанность городов предусматривать такие месячные паспорта для парковки на всей территории страны.

Предлагается, чтобы такой абонемент мог оформляться в электронном виде на конкретное транспортное средство и действовать в пределах выбранных зон или города в целом. Стоимость и зона действия могли бы варьироваться в зависимости от региона, уровня спроса и целей регулирования парковочного пространства.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов предлагал ввести в России систему оплаты парковки по методике эскроу-счетов. Напомним, что такой способ уже действует на платных дорогах Санкт-Петербурга, где безналичную оплату проезда проводят через аппараты приема платежей. Оплату с транспондеров снимают в автоматическом режиме. Останавливаться для этого не надо. Достаточно снизить скорость у пункта оплаты.

— Например, за платные дороги накидываешь на счет магистрали Северной столицы денег, оплачиваешь спецсчет, а система, когда ты пикет проезжаешь, сама списывает с этого счета средства. Давайте с парковками также сделаем. Пусть к госномеру привяжут эскроу-счет, на котором будут лежать деньги и регулярно туда зачисляться водителями, а проходящая телематическая машина будет просто списывать нужную часть средств (после выезда с места парковки, — прим. ред.). В этом случае водителю вообще не надо знать, какая зона, не надо помнить, «оплатил, не оплатил» и так далее. Только поспевай деньги на этот счет подкидывать, — предложил Попов.



Никита Егоров