Автодилеры назвали самые популярные марки китайских машин в России

В мае объем продаж новых легковых автомобилей и легких коммерческих машин (LCV) вырос на 18% по сравнению с прошлым годом и достиг 110,7 тысячи единиц

Фото: Артем Дергунов

В России в мае объем продаж новых легковых автомобилей и легких коммерческих машин (LCV) вырос на 18% по сравнению с прошлым годом и достиг 110,7 тысячи единиц, пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителей отечественных автодилеров.

Так, в мае 2026 года было реализовано 110 669 новых машин — это на 18% больше, чем в мае 2025-го. За первые пять месяцев текущего года продажи составили 482 803 автомобиля, что на 6% больше аналогичного периода прошлого года. Несмотря на типичное сезонное снижение по сравнению с апрелем, рынок сохраняет тенденцию к росту, отметили в пресс-службе группы компаний «Автодом».

Кроме того, аналитики отмечают, что несмотря на общее увеличение продаж, некоторые модели сталкиваются с дефицитом. Это связано с их высокой популярностью у покупателей и планируемым сокращением импортных поставок более чем вдвое в текущем году.

Особо востребованы модели Haval H3 и M6, а также новинка Changan UNI-V, что может стать причиной дефицита данных автомобилей. Аналогичная ситуация складывается с моделями Exeed VX и RX, а также с автомобилями Geely Atlas, Jetour T2, Tenet T4L, Changan Uni-S и Voyah Dream.

Директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов отметил, что с начала года одним из самых популярных брендов остается Belgee, который зарекомендовал себя на российском рынке благодаря оптимальному соотношению цены и качества, что делает его выбором многих автолюбителей.

Также продолжается высокий спрос на модели Exeed VX и RX. Несмотря на их наличие на рынке, запасы автомобилей на выгодных условиях практически исчерпаны — речь идет о последних партиях. В дефиците находятся и популярные комплектации Haval H3, Haval M6 с механической коробкой передач, а также новый Changan UNI-V.

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Никита Егоров