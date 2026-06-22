Спрос на б/у авто премиальных брендов в Татарстане вырос на 16,6% за год

Лидером по росту спроса среди моделей стал Voyah Freе

За прошедшую весну спрос на автомобили премиальных брендов с пробегом в Татарстане вырос на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость премиального авто составила 5,2 млн рублей, следует из аналитики «Авито Авто».

Наибольшую динамику спроса среди марок показал Voyah, производитель гибридных авто и электрокаров, — спрос на него вырос более чем вдвое. Также заметно прибавили Cadillac (+91%), Infiniti (+63%), Tank (+57%) и Porsche (+54%).

Лидером по росту спроса среди моделей стал Voyah Free — спрос на него вырос в 2,5 раза. Также заметный рост показали Land Rover Discovery Sport (в 2,5 раза), EXEED LX (+89%), Audi Q7 (+66%), Mercedes-Benz S-класс (+62%), Lexus LX (+62%), Audi Q3 (+61%), Mercedes-Benz GLC-класс (+51%), Lexus RX (+42%) и Audi Q5 (+40%).



По итогам весны 2026 года в топе марок среди премиальных авто с пробегом в Татарстане — BMW со средней ценой 5,2 млн рублей, Mercedes-Benz (5,7 млн руб.), Audi (4,8 млн руб.), Lexus (5,7 млн руб.) и Land Rover (6 млн руб.).

Наиболее востребованной моделью премиального сегмента на вторичном рынке в Татарстане стал BMW 5 серии (4 млн руб.). Также в число популярных автомобилей вошли BMW X5 (6,9 млн руб.), BMW X3 (4,9 млн руб.), BMW 3 серии (2,9 млн руб.), Lexus RX (5,3 млн руб.), Mercedes-Benz E-класс (4 млн руб.), BMW X6 (7 млн руб.), Audi Q5 (5,2 млн руб.), Lexus LX (11,3 млн руб.) и Mercedes-Benz GLC-класс (4,1 млн руб.).

При этом средняя цена некоторых авто снизилась. Лидерами по снижению стоимости стали Land Rover Discovery Sport (-11%, до 2,7 млн руб.), Mercedes-Benz S-класс (-10%, до 8 млн руб.) и Mercedes-Benz GLS-класс (-9%, до 7,5 млн руб.). Также подешевели Voyah Free (-7%, до 3,7 млн руб.) и EXEED LX (-5%, до 2 млн руб.).

Весной доля автомобилей премиальных брендов в общем объеме предложения на платформе в целом по России превысила 14%. Лидеры по числу объявлений в Татарстане — BMW и Mercedes-Benz, на них суммарно приходится более половины всех премиальных лотов (34% и 19% соответственно).

Ранее сообщалось, что в Татарстане в мае было выдано около 4 тысяч автокредитов.

Никита Егоров