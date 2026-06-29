Власти России предложили повысить скорость в местах, где «это позволяет дорожная обстановка»
Также учтут реальную загруженность дороги, состояние и качество дорожного покрытия
Минтранс России совместно с заинтересованными ведомствами готовит к 2027 году пакет методических рекомендаций по индивидуальному подходу к установке и изменению скоростных лимитов на трассах, пишет «Российская газета».
Отмечается, что новые правила будут носить рекомендательный характер и определят порядок корректировки оптимальных скоростей. При их установлении планируется учитывать целый ряд факторов: реальную загруженность дороги, состояние и качество дорожного покрытия, а также специфику прилегающих территорий, включая наличие жилых домов, образовательных учреждений и торговых центров.
По словам зампредседателя комитета Госдумы по транспорту Рафаэля Марданшина, в местах, где это позволяет дорожная обстановка, скоростной режим целесообразно повышать. Депутат отметил, что современные автомобили стали более технологичными и безопасными, а качество самих дорог улучшилось. В результате на хороших участках часто возникает «рваный» ритм движения из-за необоснованных ограничений, что также может негативно сказываться на безопасности.
Ранее сообщалось, что в некоторых автошколах России планируют ввести программы праворульного вождения.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».