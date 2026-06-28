В некоторых автошколах России планируют ввести программы праворульного вождения
Нововведения коснутся регионов, где доля машин с правым рулем составляет значительную часть автопарка
В некоторых регионах России могут появиться программы обучения водителей, специально ориентированные на управление автомобилями с правым рулем. Это предусмотрено в утвержденном правительством РФ документе, пишет ТАСС.
Российские власти планируют оценить целесообразность разработки подобных программ и их внедрение в регионах, где доля машин с правым рулем составляет значительную часть автопарка.
Соответствующий доклад должен быть подготовлен и представлен в правительство в 2027 году министерствами просвещения, внутренних дел и промышленности.
Ранее сообщалось, что свыше трети водителей из Казани считают культуру вождения на дорогах неблагоприятной.
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