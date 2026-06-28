В некоторых автошколах России планируют ввести программы праворульного вождения

Нововведения коснутся регионов, где доля машин с правым рулем составляет значительную часть автопарка

Фото: Дмитрий Резнов

В некоторых регионах России могут появиться программы обучения водителей, специально ориентированные на управление автомобилями с правым рулем. Это предусмотрено в утвержденном правительством РФ документе, пишет ТАСС.

Российские власти планируют оценить целесообразность разработки подобных программ и их внедрение в регионах, где доля машин с правым рулем составляет значительную часть автопарка.

Соответствующий доклад должен быть подготовлен и представлен в правительство в 2027 году министерствами просвещения, внутренних дел и промышленности.

Ранее сообщалось, что свыше трети водителей из Казани считают культуру вождения на дорогах неблагоприятной.

Никита Егоров