В Татарстане в мае было выдано около 4 тысяч автокредитов

Это на 4,4% меньше, чем в апреле, однако на 3,3% больше, чем в мае прошлого года

Фото: Динар Фатыхов

В России в мае 2026 года было выдано 84,9 тыс. автокредитов, что на 4,4% меньше, чем в апреле, однако на 3,3% больше, чем в мае прошлого года. Об этом свидетельствуют данные кредитных организаций, передающих информацию в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Среди регионов наибольшие объемы автокредитования зафиксированы в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Татарстан вошел в число лидеров страны, заняв четвертое место: здесь в мае было выдано около 4 тыс. автокредитов. Также в пятерку регионов с наибольшими показателями вошел Краснодарский край.

В целом по стране отмечается снижение выдачи автокредитов по сравнению с предыдущим месяцем. Наиболее заметное падение среди крупных регионов зафиксировано в Удмуртии, Самарской и Белгородской областях, а также в Башкортостане и Вологодской области. В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных автокредитов также снизилось — на 2,5 и 2% соответственно.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что по итогам мая 2026 года автомобили марки Kia стали самыми популярными среди моделей, приобретаемых в кредит, составив 13% от общего объема кредитных сделок на рынке подержанных автомобилей.

Наталья Жирнова