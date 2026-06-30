Татарстан оказался среди регионов России, где часто повреждают припаркованные авто

На республику пришлось около 5% от общего количества таких ДТП

Фото: Артем Дергунов

Татарстан оказался шестым среди 8 регионов России, где за январь — май 2026 года автовладельцы чаще всего сталкивались с повреждением припаркованных машин. На республику пришлось около 5% от общего количества таких происшествий, пишут «Известия».

К подобным инцидентам относятся намеренное причинение вреда (вандализм, поджог или кража деталей), а также повреждения по неосторожности (машину задели на парковке, а виновник скрылся с места ДТП).

По данным страховщиков, лидеры по данному показателю — Москва и Московская область. На столичный регион приходится более трети подобных инцидентов (39%). Следом идут Санкт-Петербург и Ленобласть (17%). Кроме того, 5% таких обращений пришлось на Свердловскую область, 4% — на Нижегородскую область и 3% — на Краснодарский край.

Ранее сообщалось, что власти России предложили повысить скорость в местах, где «это позволяет дорожная обстановка».

Никита Егоров