В Татарстане средний размер автокредита вырос на 23,1%

В республике объем займа в мае составил 1,49 млн рублей

Фото: Роман Хасаев

Средний размер выданных автокредитов в России в мае 2026 года составил 1,54 млн рублей, увеличившись на 20,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводятся кредитными организациями, передающими сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с апрелем текущего года показатель вырос на 3,4%.

Среди регионов-лидеров по объемам автокредитования заметный рост зафиксирован в Татарстане. Здесь средний размер автокредита в мае составил 1,49 млн рублей, увеличившись на 23,1% к аналогичному периоду прошлого года (1,21 млн рублей). Татарстан вошел в число регионов-лидеров по объему займа — республика на 13-м месте. Напомним, что в мае в РТ было выдано около 4 тысяч автокредитов.

Также в числе регионов с наибольшим средним размером автокредитов остаются Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область и Тюменская область. При этом наибольший годовой рост среди лидеров отмечен в Тульской области, Москве, Татарстане, Удмуртии и Белгородской области.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В НБКИ отмечают, что средний чек автокредитов в последние месяцы стабилизировался на уровне около 1,5 млн рублей.

— Такая динамика фиксируется на фоне низкого аппетита к риску со стороны банков, а также не очень активного спроса на автокредиты в связи с уже принятыми решениями о повышении утилизационного сбора, высоких процентных ставок и общего роста цен на автомобили. Важно также отметить, что при одобрении банками автокредитов и их условий (включая размеры и сроки) к качеству кредитных историй заемщиков предъявляются достаточно высокие требования. Что, в свою очередь, позволяет снижать риски просрочек в будущем. Учитывая это, потенциальным заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения, — заявил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Наталья Жирнова