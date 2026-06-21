Казань вошла в число городов со стабильными ценами на зарядку электрокаров

В целом число общедоступных электрозаправочных станций в России продолжает увеличиваться. За последний год их количество выросло на 20%

Фото: Артем Дергунов

Казань вошла в число российских городов, где за последний год не изменилась средняя стоимость зарядки электромобилей. К такому выводу пришли аналитики сервиса 2ГИС, изучившие развитие сети электрозаправочных станций в стране.

По данным исследования, в крупнейших городах России стоимость зарядки электромобилей варьируется от 10 до 20 рублей за киловатт-час. При этом в Казани, а также в Санкт-Петербурге, Красноярске и Южно-Сахалинске цены за последние 12 месяцев остались на прежнем уровне.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Для сравнения, наиболее заметный рост стоимости зарядки был зафиксирован в Уфе и Челябинске — на 28,6 и 14,3% соответственно. Самая высокая средняя цена среди крупнейших городов страны отмечена в Краснодаре — 20 рублей за киловатт-час.

В целом число общедоступных электрозаправочных станций в России продолжает увеличиваться. За последние 12 месяцев их количество выросло на 20%. Лидером по числу станций остается Москва, где работает более 1,1 тысячи электрозаправок.

В конце мая в Татарстане изменили план по развитию инфраструктуры для электрокаров, сократив плановое количество зарядных станций для такого транспорта.

Зульфат Шафигуллин