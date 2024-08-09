«Я здесь, потому что хочу помочь нашим ребятам»

«Реальное время» продолжает рассказывать о перспективах, которые открывает служба по контракту с Минобороны

Фото: Мария Зверева

На этой неделе в Казани состоялся первый выпуск слушателей Зонального центра подготовки граждан к военной службе и патриотического воспитания, заключивших контракт с Минобороны России с целью участия в специальной военной операции. В репортаже «Реального времени» — подробнее о том, как пройти обучение в центре, рекомендации инструкторов будущим воинам на все случаи жизни, а также информация о мерах поддержки участников СВО и их семей.

«Обучение проходит комплексно»



«К нам на обучение прибыли граждане РФ, подписавшие контракт с Минобороны и годные по состоянию здоровья к прохождению военной службы», — рассказал «Реальному времени» инструктор Зонального центра подготовки граждан к военной службе и патриотического воспитания, имя которого по понятным причинам мы не раскрываем.

— Программа сборов рассчитана на пять дней, все тут максимально сжато, потому что наша главная задача — обучить курсантов основам военной подготовки и безопасному обращению с оружием, — рассказал собеседник издания.

В программу обучения, по его словам, входят навыки обращения с оружием, основы военной топографии, инженерной подготовки, основы военной медицины и военной психологии — оказывается, есть и такое направление в психологической науке.

В программу обучения добровольцев входят навыки обращения с оружием, основы военной топографии, инженерной подготовки. Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Курсанты узнают назначение, действие, условия применения гранат и мин, учатся правильно окапываться и правильно оказывать доврачебную помощь на поле боя раненым товарищам и самим себе, — говорит инструктор. — Например, на практических занятиях самостоятельно перевязывают жгутами руки, ноги, потому что при получении ранения самое главное — сделать это быстро и правильно.

Одновременно инструкторы учат добровольцев, как правильно общаться с близкими по телефону и как без слов дать понять о проблемах, которые возникли у них во время службы:

— Обучение проходит комплексно, так лучше усваивается информация. Я рассказываю основы оказания первой помощи — как остановить кровотечение при ранении, и одновременно делюсь «фишками», которые могут им пригодиться в общении с близкими. Вот такую, например. Остается у бойца дома супруга или мать: они обязательно должны знать кодовое слово — сигнал, что все с ним в порядке. Например, назначили слово «ромашка», и боец, если у него есть возможность выйти на общение с «большой землей», в смс-сообщении или в телефонном звонке использует это слово. А если оно не прозвучало, вторая сторона понимает, что что-то с ним произошло. Возможно, он в плену сейчас. Тогда отсутствие кодового слова — это сигнал родственникам действовать.

Как есть, как общаться, как одеваться

Во время этого пятидневного курса решаются также важные бытовые вопросы — экипировки, подгонки обмундирования. Учат инструкторы бойцов и элементам «здорового питания».

— Кормят здесь очень хорошо, порции такие, что на двоих хватает, — заметил инструктор. — А на передовой большой вес — лишнее, тяжело с ним. И мы учим ребят слегка ограничивать себя в еде.

Во время этого пятидневного курса решаются также важные бытовые вопросы — экипировки, подгонки обмундирования. Мария Зверева / realnoevremya.ru

А еще их учат ограничивать себя в общении с близкими по телефону.



— Слишком часто звонить, много говорить с близкими — это не всегда хорошо, — считает начальник профессионального образовательного учреждения «Спортивно-технический клуб «Центр» ДОСААФ, представитель Зонального центра подготовки граждан к военной службе и патриотического воспитания Айрат Багавиев. — Лишние эмоции опасны: на передовой важно быть собранным, от этого зависят жизнь и здоровье не только конкретного бойца, но и его товарищей. Поэтому мы рекомендуем общаться нечасто, коротко и по делу.

«Обучение идет круглосуточно»

Количество обучаемых в группе, которая вышла из стен Зонального центра подготовки к военной службе в понедельник, 5 августа, по понятным причинам не называется.

— Численность группы оптимальна для учебного процесса, она рассчитана так, чтобы каждый из курсантов мог усвоить все необходимые навыки, — говорит инструктор.

Численность группы оптимальна для учебного процесса, чтобы каждый из курсантов мог усвоить все необходимые навыки. Мария Зверева / realnoevremya.ru

На вопрос, не мало ли отведено времени на обучение — всего-то пять дней, «Реальному времени» ответил Айрат Багавиев:

— Хотя на обучение официально отведено лишь 50 учебных часов, в реальности оно идет круглосуточно, инструкторы и наставники постоянно находятся рядом с будущими солдатами, и этого вполне достаточно. Потом курсанты отправляются в военные части в зону СВО, и, поскольку у каждой части — свое назначение, они уже там «добирают» необходимые знания и навыки. Учить их дольше и перегружать информацией бессмысленно — она может просто никогда не пригодиться.

«СВО — это прежде всего идеология»

Среди курсантов, как рассказал он изданию, есть и «зеленые» новички, которые до подписания контракта никогда не служили в армии, и обстрелянные участники операций на Кавказе и в Сирии.

— Но важно понимать, что СВО — это не Сирия и не Кавказ, — подчеркнул инструктор. — СВО — это прежде всего другая идеология. А значит, и другие столкновения, и другие принципы выживания.

«СВО — это не Сирия и не Кавказ — это прежде всего другая идеология, а значит, и другие столкновения, и другие принципы выживания». Мария Зверева / realnoevremya.ru

«Реальное время» обратилось к курсантам с вполне логичными в этой ситуации вопросами: по каким причинам решили отправиться на передовую, не трудно ли учиться и не страшно ли им теперь, когда решение принято и ничего не «переиграешь».

Вопросы о страхе курсанты отмели сразу, дав понять, что таких, кого пугают перспективы отправиться на СВО, среди них нет — выбор сделан осознанно.

— Я считаю, что мне повезло попасть сюда, тут хорошие специалисты, они все доводят полноценно, понятно, — немного сбивчиво поделился впечатлениями один из слушателей. — В армии я не служил, но тут мне не было сложно. А было бы страшно — я сюда не пошел бы.

Доброволец добавил, что подписал контракт, чтобы вместе со своими друзьями, которые сейчас находятся в зоне СВО, защищать интересы своей Родины.

— Я медик, и здесь оказалась, потому что хочу помочь нашим ребятам, хочу поддержать их, спасать их жизни, — говорит курсантка (да-да, контракты подписывают и женщины). — Обучение показало, что гражданский опыт очень отличается от боевого, так что предстоит многому учиться. А вот физически тяжело на учебе мне не было — я в этом плане хорошо подготовлена.

«Я им всем говорю: «Вы будущие мужчины, вы обязательно должны вернуться домой, к семьям», — подчеркнул инструктор. Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Я им всем говорю: «Вы будущие мужчины, вы обязательно должны вернуться домой, к семьям», — подчеркнул инструктор. — Обязательства перед близкими СВО с них не снимает, напротив, они должны помнить, что главная их задача — не просто с честью выполнить стоящие перед ними задачи, но и вернуться живыми и здоровыми! И еще я им говорю: практика показала, что нельзя уходить на передовую с мыслью о заработке и перспективе поправить свое материальное положение. Да, они и их близкие в любом случае получат все, что причитается. Но думать надо не об этом, а о том, что необходимо выполнить задачи, поставленные Родиной, — такие мысли помогают бойцу справиться с любой ситуацией.

Если подписать контракт на территории Татарстана

Список мер поддержки бойцов постоянно растет не только за счет увеличения количества федеральных льгот и выплат, но и благодаря поддержке региональных властей.

При подписании контракта в Татарстане боец получает четыре вида единовременных выплат — в общей сложности до 1 млн 700 тысяч рублей. Увеличение связано с новым указом президента России, предусматривающим федеральную выплату в 400 тысяч рублей:

единовременная денежная выплата от МО РФ — 400 тыс. рублей;

единовременная денежная выплата от РТ — 1 млн рублей;



единовременная выплата от муниципальных образований РТ — до 300 тыс. рублей в зависимости от района, из которого уходит на службу по контракту;

единовременная выплата на каждого несовершеннолетнего ребенка — 20 тыс. рублей;

единовременное поощрение при награждении госнаградами от Минобороны РФ — пять окладов денежного содержания. Список мер поддержки бойцов постоянно растет за счет увеличения количества федеральных льгот и благодаря поддержке региональных властей. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Все эти меры поддержки распространятся на всех граждан, подписавших контракт на территории Татарстана, — фактическое место жительства и гражданство не имеют значения.



Если решение подписать контракт на территории республики принял иностранец, он получит такую же поддержку, а кроме того — содействие в получении гражданства РФ и ИНН, как того требует закон.

Особо следует отметить, что татарстанских контрактников экипируют улучшенным обмундированием, в котором учтены пожелания бойцов СВО.

Татарстанских контрактников экипируют улучшенным обмундированием, в котором учтены пожелания бойцов СВО. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Во время прохождения службы по контракту бойцам полагается четыре вида выплат на постоянной основе:

ежемесячное денежное довольствие в зоне СВО — от 210 тыс. рублей;

дополнительные выплаты в зоне СВО во время наступления — 8 тыс. рублей;

выплата за 1 км продвижения по вражеской территории — 50 тыс. рублей;

выплата за взятие или ликвидацию военной техники ВСУ — до 1 млн рублей.

Также на постоянной основе ежемесячно выплачивается:

Героям РФ или их семьям — 89 675 рублей;

ветеранам боевых действий — 4 184 рублей.

Служащие по контракту имеют право на социальную, медицинскую поддержку, помощь в получении образования. Для них предусмотрены:

возможность быстрого приобретения жилья за счет МО через накопительно-ипотечную систему;

кредитные каникулы;

освобождение от пеней за просрочку платежей за услуги ЖКХ;

освобождение от уплаты налога на недвижимость;

отсрочка по договорам аренды имущества;

льготное автокредитование;

льготы на оплату нотариальных услуг;

сохранение прежнего места работы;

внеочередное бесплатное медицинское обслуживание;

бесплатная психологическая помощь;

бесплатные путевки в санатории и профилактории за счет Министерства обороны РФ;

возможность получения бесплатного дополнительного образования;

статус ветерана боевых действий.

Служащие по контракту имеют право на социальную, медицинскую поддержку, помощь в получении образования. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Военнослужащему открывается индивидуальный накопительный счет, на который ежегодно, вплоть до увольнения, зачисляется определенная сумма, в 2024 году — это 365 346,6 рубля. Также на покупку жилья военнослужащий может использовать заемные средства. Банковскую ссуду гасит не он, а госучреждение «Росвоенипотека». Для этого предусмотрена Накопительно-ипотечная система (НИС) — форма жилищного обеспечения военнослужащих по контакту. Вступить в НИС военнослужащий может при наличии выслуги в 3 года. Военнослужащие, участвующие в СВО, могут приобрести жилье сразу после вступления в НИС. Причем в период службы по контракту не взимаются долги по оплате ипотеки.



Военнослужащий по контракту может пройти обучение и получить офицерское звание и командную должность.

Статус ветерана боевых действий гарантирует:

ежемесячную выплату — 4 184 рубля в 2024 году;

льготы по пенсионному обеспечению;

компенсацию платы за наем или содержание жилого помещения в размере 50%;

профессиональное обучение и дополнительное профобразование за счет средств работодателя;

обеспечение протезами (кроме зубных) и протезно-ортопедическими изделиями;

преимущества при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, при покупке садовых или огородных земельных участков;

обслуживание после выхода на пенсию в тех же поликлиниках и больницах, к которым ветеран был прикреплен в период службы;

право выбора удобного времени для ежегодного отпуска;

право на оплачиваемый отпуск сроком до 15 дней;

право на внеочередное обслуживание во всех организациях связи, культуры и спорта, при приобретении билетов на все виды транспорта;

право на первоочередную установку домашнего телефона.

Военнослужащий по контракту может пройти обучение и получить офицерское звание и командную должность. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Кроме того, закон предусматривает послабления для тех участников СВО, которые закон нарушали:



в отношении них приостанавливаются исполнительные производства (кроме производств по взысканию алиментов);

они освобождаются от уголовной ответственности за некоторые преступления.

Отслужил — и что потом?

Страховые выплаты за ранения и инвалидность для участников СВО, служащих по контракту в 2024 году составляют до 2 454 462 рублей в зависимости от тяжести ранения. Единовременная выплата за ранение, если участник СВО, служивший по контракту, признается не годным к дальнейшей службе — 3 272 657 рублей.



Страховые выплаты за ранения и инвалидность для участников СВО, служащих по контракту в 2024 году составляют до 2 454 462 рублей в зависимости от тяжести ранения. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Уволенным со службы по контракту полагаются:

страховая и социальная пенсия по инвалидности;

социальное обслуживание инвалидов боевых действий;

приоритетное трудоустройство (с 1 января 2025 года);

первоочередное зачисление в средне-специальные образовательные учреждения;

бюджетное обучение в вузах;

перевод с платной формы обучения в вузе на бюджетную.

В помощь семье

Льготы и преференции полагаются также семьям участников СВО. Среди них следующие меры поддержки:

субсидии семьям на проведение газа;

путевки в санатории и профилактории Министерства обороны РФ со скидкой в 50% от стоимости для членов семей;

путевки для детей в летний оздоровительный лагерь по месту регистрации;

преимущество при приеме в реабилитационные центры для детей и пожилых родственников;

бесплатное обслуживание на дому пожилых членов семьи, инвалидов;

внеочередное медицинское обследование членов семей;

социальное обслуживание семей;

квота на поступление в вузы для детей либо перевод с платного отделения на бюджетное.

Единовременная выплата за ранение, если участник СВО, служивший по контракту, признается не годным к дальнейшей службе — 3 272 657 рублей. Мария Зверева / realnoevremya.ru

В Татарстане детям участников СВО выдается карта «Батыр», которая полностью покрывает оплату детского сада, кружков, питания, для школьников — оплату школьных кружков, группы продленного дня, питания и спортивных секций. В сопровождении одного взрослого дети по карте «Батыр» могут бесплатно посещать театры и музеи.



Узнать подробную информацию о службе по контракту и оставить заявку можно по телефону 8 800 222 59 00.



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