День в истории 7 августа: русская кругосветка, праздник холостяков и «Древо жизни» в Казани
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 7 августа 2024 года
Сегодня в Казани пройдет второе мероприятие проекта «Древо жизни» — праздник, посвященный детским играм, традициям и обычаям народов Татарстана. В России 7 августа отмечают День Службы специальной связи и информации ФСО. 37 лет назад американка Линн Кокс стала первым в истории человеком, добравшимся вплавь из США в Россию, 92 года назад в СССР приняли «закон о трех колосках», 221 год назад началось первое русское кругосветное путешествие. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- В парке имени Горького пройдет второе мероприятие проекта «Древо жизни». Праздник будет посвящен детским играм, традициям и обычаям народов Татарстана.
- В музее Е. Боратынского состоится второй концерт летнего проекта «Джаз в Боратынке».
- Пресс-конференция с участием министра строительства республики Марата Айзатуллина в преддверии Дня строителя в воскресенье.
Кто родился: основоположник географии и создатель Википедии
- 1779 — немецкий географ, один из основоположников современной географической науки Карл Риттер (скончался 28 сентября 1859 года). Его именем назван хребет в Наньшане — горной системе в Китае.
- 1859 — русский архитектор Федор Шехтель (скончался 7 июля 1926 года). В числе наиболее известных его творений — здание Московского Художественного театра им. Чехова, Ярославского вокзала, столичные особняки Рябушинского и Морозовой.
- 1939 года — начальник НГДУ «Альметьевнефть в 1985—2004 годах Марс Залятов. Также он автор 37 изобретений, в начале 90-х — народный депутат Верховного Совета Татарстана.
- 1953 — директор Государственного музея изобразительных искусств Татарстана Розалия Нургалеева.
- 1954 — советский футболист, российский тренер Валерий Газзаев. Играл за олимпийскую сборную СССР, стал бронзовым призером XXII летних Олимпийских игр. Тренировал московское и киевское «Динамо». До 2021-го занимал пост председателя Комитета по делам национальностей Госдумы.
- 1958 — постоянный представитель Татарстана в Азербайджанской Республике Мурад Гадыльшин.
- 1965 — секретарь Госсовета Татарстана, депутат Госсовета шестого созыва Лилия Маврина.
- 1996 — американский и британский интернет-предприниматель, основатель Википедии Джимми Уэйлс.
Кто скончался: Александр Блок и Константин Станиславский
- 1782 — немецкий химик Андреас Сигизмунд Маргграф (родился 3 марта 1709 года). Он внедрил использование микроскопа как устройства исследования в химии и первым получил сахар из сахарной свеклы. Это открытие привело в дальнейшем к возникновению свеклосахарной промышленности в Европе.
- 1834 — французский ткач и изобретатель Жозеф Мари Жаккар (родился 7 июля 1752 года). Он создал самодействующий ткацкий станок и машину для вязания сетей. Жаккар впервые применил перфокарты для нанесения рисунка на ткань. Его изобретение до сих пор применяется в ткацком производстве.
- 1921 — русский поэт Серебряного века Александр Блок (родился 28 ноября 1880 года). Блок стал одним из крупнейших представителей русского символизма. Поэт — автор хрестоматийных стихотворений «Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «На поле Куликовом». Известны произведения из его циклов «Стихи о Прекрасной Даме», «Родина» и других.
- 1938 — русский актер, режиссер, реформатор театра Константин Станиславский (родился 17 января 1863 года). Он основал Московский Художественный театр и создал систему актерского искусства, которая носит его имя.
- 1974 — американский врач-анестезиолог в акушерстве Вирджиния Апгар (родилась 7 июня 1909 года). Известна как создательница шкалы Апгар — системы оценки состояния новорожденного в первые минуты жизни.
- 1987 — советский актер Анатолий Папанов (родился 31 октября 1922 года). Снимался в картинах «Берегись автомобиля!», «Бриллиантовая рука», «Адъютант его превосходительства», «Белорусский вокзал», «Джентльмены удачи», «12 стульев», «По семейным обстоятельствам» и других. Голосом Папанова говорит Волк в «Ну, погоди!».
- 2005 — советский артист эстрады, актер Михаил Евдокимов (родился 6 декабря 1957 года). Открыл собственный театр, снимался в кино. В апреле 2004 года Евдокимов одержал победу на выборах главы Алтайского края.
- 2013 — российский футболист и арбитр Альмир Каюмов (родился 30 декабря 1964 года). Играл за московский «Спартак», СКА (Ростов-на-Дону), «Ротор» (Волгоград), «КуПС» (Финляндия), «Дэу» (Южная Корея), «Ладу» (Тольятти), «Динамо-Газовик» (Тюмень) и «Нефтехимик» (Нижнекамск). В 1998 году начал судейскую карьеру, с 2004 года судил матчи высшего дивизиона. В 2005-м после матча «Луч-Энергия» — «КАМАЗ» был дисквалифицирован пожизненно, но затем решение было заменено на отстранение от судейства на месяц. В 2008 году попал в пятерку лучших арбитров России.
- 2018 — российский художник Аркадий Шер (родился 29 мая 1934 года). Он считается создателем персонажей «Каникул в Простоквашино». В 1980 году Шер работал над этим мультфильмом и изменил первоначальный облик почти всех героев.
Праздники: День Службы специальной связи и информации ФСО России
- День Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны России. Именно 7 августа 2004 года бывшее Федеральное агентство правительственной связи и информации вошло в состав ФСО. Сама история создания этой службы началась гораздо раньше, с первых лет становления советской власти.
- Международный день холостяка, или День одиночек. Считается, что День холостяка ведет свою историю из Китая — страны, которая является лидером по перенаселению и вынуждена решать проблемы демографического характера. При этом в Поднебесной праздник отмечают 11 ноября.
События в истории: вышел «дедушкин указ», американка вплавь добралась до России
- 1565 — русский первопечатник Иван Федоров приступил к изданию «Часовника» — второй из датированных русских печатных книг. Сегодня все издания Федорова являются ценными памятниками русской культуры и образцами печатного искусства XVI века.
- 1714 — русский флот одержал первую в истории крупную победу над шведами в ходе Северной войны. В результате русские смогли занять Аландские острова. Петр I приравнивал эту победу по значению к Полтавской битве.
- 1803 — началось первое русское кругосветное путешествие. В него отправились парусные шлюпы «Надежда» и «Нева». Плаванье длилось три года, суда обогнули мыс Горн, прошли Тихий океан, побывали на множестве островов, в Японии, Китае, на Аляске, Камчатке и Сахалине.
- 1932 — было принято постановление ЦИК СССР и СНК СССР «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности». Его народные названия — «закон о трех колосках», закон «семь восьмых», «дедушкин указ» (по прозвищу Михаила Калинина, поставившего подпись). «Хищение социалистической собственности» было приравнено к «преступлению против государства и народа». Наказание — лишение свободы на 5—10 лет с конфискацией имущества, а при отягчающих обстоятельствах — расстрел с конфискацией имущества.
- 1941 — советский летчик Виктор Талалихин впервые в Великой Отечественной войне совершил ночной воздушный таран. Он сбил вражеский самолет, а сам в последнюю минуту смог выбраться и на парашюте приземлился на землю. Талалихин был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда».
- 1987 — американка Линн Кокс стала первым в истории человеком, добравшимся вплавь из США в Россию. Она преодолела 4 160 метров Берингова пролива от американского острова Малый Диомид до советского Большого Диомида. Этот заплыв стал сенсацией.
- 2016 — Всемирное антидопинговое агентство (WADA) поддержало решение Международного паралимпийского комитета (IPC) о дисквалификации российских спортсменов с летних Паралимпийский игр — 2016. Позже Паралимпийский комитет России обжаловал это решение в Спортивном арбитражном суде, однако тот отказал в удовлетворении апелляции.
- 2022 — россиянина Аркадия Дворковича переизбрали на пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Этот пост он занимал с 2018 года.
- 2023 — Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) не допустил российских спортсменов до чемпионата мира 2023 года. Он прошел с 4 по 17 сентября 2023 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
- 2023 — международный фестиваль «Спасская башня» перенесли с 2023 года на 2024-й. Он пройдет в Москве уже скоро: с 23 августа по 1 сентября. Темой мероприятия станет чествование защитников Отечества.
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