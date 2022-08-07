Россиянина Аркадия Дворковича переизбрали на пост президента Международной шахматной федерации

Россиянина Аркадия Дворковича переизбрали на пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Помимо него в выборах принимал участие украинец Андрей Баришполец.

Были и еще два кандидата — белорус Иналбек Шерипов и француз Бахар Куатли, но они снялись с выборов.

Пост президента ФИДЕ Дворкович занимает с 2018 года. На этом посту он сменил экс-главу Калмыкии Кирсана Илюмжинова. Помимо работы в федерации, Дворкович является председателем наблюдательного совета «Россельхозбанка», а до 2018 года он был председателем совета директоров «РЖД» и заместителем председателя правительства России.

Аркадий Дворкович на награждении «Года женщины в шахматах». Фото: fide.com

Дворкович — второй россиянин на посту президента шахматной федерации. В истории ФИДЕ это дважды уникальный случай: второй президент из одной страны и второй подряд представитель одного и того же государства.

Переназначение Дворковича уже положительно оценил руководитель пресс-службы президента России Дмитрий Песков. Он назвал это хорошей новостью и отметил конкурентность выборов.

Артем Гафаров