Международный фестиваль «Спасская башня» перенесли на 2024 год

Международный фестиваль «Спасская башня» перенесли с 2023 на 2024 год. Об этом сообщается на сайте организации.

— Мы убеждены, что продолжим реализацию проекта, обязательно используем все наработки и осуществим задуманное в рамках проведения фестиваля «Спасская башня» в 2024 году, — заявили организаторы.

Уточняется, что деньги за купленные билеты вернут автоматически на расчетный счет карты, с которой они покупались.

Фестиваль пройдет в Москве. В программе были запланированы выступления оркестров Минобороны, МВД, МЧС. На Красной площади должны были выступить музыкальные коллективы из разных стран.

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Елизавета Пуншева