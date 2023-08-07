Российским тяжелоатлетам отказали в допуске к чемпионату мира

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) не допустил российских спортсменов до чемпионата мира 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

— Исполком IWF утвердил делегацию нейтральных атлетов, которая будет присутствовать на чемпионате мира. В ее составе 12 спортсменов, семь человек обслуживающего персонала и один технический судья — все они имеют белорусские паспорта, — заявили в пресс-службе.

Чемпионат мира пройдет с 4 по 17 сентября в Эр-Рияде.

В марте 2022 года FINA (ныне — World Aquatics) отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Позднее исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до международных стартов не поддерживавших СВО российских и белорусских спортсменов в качестве нейтральных атлетов. Однако он предложил не рассматривать команды из России в качестве участников международных соревнований в игровых видах спорта.

В апреле нынешнего года Бюро Международной федерации плавания объявило о создании рабочей группы для изучения возможностей участия спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях.

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Елизавета Пуншева