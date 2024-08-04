День в истории 4 августа: открыли цирк, вернули звание почетного гражданина Казани, началась деноминация рубля
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 4 августа 2024 года
Сегодня в Татарстане стартует Межрегиональный форум интеллектуального творчества детей и молодежи «Тартария». 4 августа в России отмечают День железнодорожника. Год назад Владимир Путин подписал закон об исламском банкинге, 19 лет назад было возобновлено присвоение звания «Почетный гражданин Казани», 27 лет назад в России началась деноминация рубля, 100 лет назад Советский Союз установил дипломатические отношения с Мексикой. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Стартует Межрегиональный форум интеллектуального творчества детей и молодежи «Тартария». Он будет длиться до 19 августа.
Кто родился: Энгель Тагиров и Равиль Файзуллин
- 1769 — русский архитектор Василий Стасов (скончался 5 сентября 1848 года). В числе построенных им зданий — Павловские казармы на Марсовом поле, Спасо-Преображенский и Троицкий соборы, Нарвские и Московские триумфальные ворота, Ямской рынок на Разъезжей улице в Санкт-Петербурге, Провиантские склады в Москве.
- 1792 — английский поэт Перси Биши Шелли (скончался 8 июля 1822 года). Уже в своих первых поэтических творениях Шелли клеймил тиранию и призывал всех людей к единству под флагами свободы и любви. Эти темы так и остались ведущими в его творчестве. Супруга поэта, Мэри Шелли, написала роман «Франкенштейн, или Современный Прометей», который считается ранним примером научной фантастики.
- 1901 — американский джазовый музыкант Луи Армстронг (скончался 6 июля 1971 года). Артист стал одной из основных фигур в джазе двадцатых годов. Он оказал огромное влияние на музыку ХХ века. Виртуозный трубач и мастер импровизации сотрудничал с известными музыкантами самых разных стилей: блюз, церковное пение, джаз, а также снялся более чем в 50 музыкальных фильмах.
- 1911 — будущий председатель Верховного Совета ТАССР Мария Замова (скончалась 13 ноября 2003 года). До начала политической карьеры она руководила абонентской службой Казанского энергосбыта, была замначальника лаборатории Казанской ТЭЦ-1, а в 1947-м ее назначили главным энергетиком электротехнического завода №708. С 1952-го по 1955-й она занимала должность зампредседателя Совета министров ТАССР, а в 1955 году ее избрали председателем Верховного Совета ТАССР четвертого созыва.
- 1940 — советский и российский историк Энгель Тагиров. После окончания КГУ он преподавал в КХТИ, КАИ, институте культуры. В 2018 году Тагиров стал профессором Казанского инновационного университета, в 1998-м был избран президентом Международной гуманитарной академии «Европа — Азия», в 1999-м возглавил Институт культуры мира. Тагиров — автор трудов по истории татарского народа и Татарстана, вопросам молодежной политики.
- 1943 — советский и российский поэт Равиль Файзуллин. После филфака КГУ учился в аспирантуре при Институте языка, литературы и искусства. Первый сборник выпустил в 1965 году, стал самым молодым членом Союза писателей СССР. Его инновационная поэзия сразу вызвала споры, он стал одним из символов татарской поэзии второй половины XX века. Выпустил более пятидесяти книг. Несколько лет возглавлял журнал «Казан утлары», был народным депутатом Верховного Совета Татарстана.
- 1961 — 44-й президент США в 2009—2017 годах Барак Обама. Он стал первым в американской истории темнокожим главой государства. Вступив в должность, Обама добился утверждения своего антикризисного плана для стабилизации экономики США, обнародовал план о выводе войск из Ирака, объявил о пересмотре планов по размещению элементов национальной противоракетной обороны в Европе и пр.
Кто скончался: Ганс Христиан Андерсен и Юрий Левитан
- 1875 — датский писатель-сказочник Ганс Христиан Андерсен (родился 2 апреля 1805 года). Это автор всемирно известных сказок «Гадкий утенок», «Новое платье короля», «Стойкий оловянный солдатик», «Принцесса на горошине», «Оле Лукойе», «Снежная королева» и многих других.
- 1900 — русский живописец-пейзажист Исаак Левитан (родился 30 августа 1860 года). В числе наиболее известных его картин — «Золотая осень», «Осенний день. Сокольники», «После дождя. Плес», «Вечер. Золотой Плес», «Вечерний звон».
- 1905 — немецкий биолог, основатель цитогенетики Вальтер Флемминг (родился 21 апреля 1843 года). Автор фундаментального труда, с публикацией которого зачастую связывают открытие хромосом.
- 1930 — немецкий дирижер и композитор Зигфрид Вагнер (родился 6 июня 1869 года). Написал 17 опер на сказочные сюжеты, а также инструментальные сочинения.
- 1978 — так называемая «Муза русского авангарда», возлюбленная Владимира Маяковского Лиля Брик (родилась 11 ноября 1891 года). Брик познакомилась с поэтом в 1915 году. Ей, в частности, были посвящены поэмы «Про это», «Флейта-позвоночник», стихотворения «Ко всему», «Лиличка!» и многие другие произведения.
- 1983 — советский диктор всесоюзного радио Юрий Левитан (родился 2 октября 1914 года). Именно он был постоянным «голосом» Советского информационного бюро и ежедневно докладывал народу о ходе военных действий в 1941—1945 годах. Гитлер объявил диктору отдельную войну. После войны Левитан стал официальным диктором правительства СССР.
- 1991 — советский конструктор стрелкового оружия Евгений Драгунов (родился 20 февраля 1920 года). Венцом его славы стало руководство работой по созданию новой снайперской винтовки для Советской Армии в 1958—1963 годах. В результате была создана самозарядная снайперская винтовка СВД.
- 1993 — советский конструктор, разработчик первых советских атомных и термоядерных боеприпасов Самвел Кочарянц (родился 7 января 1909 года).
- 2021 — российский режиссер игрового кино Александр Аравин (родился 29 июня 1958 года). Он режиссировал такие телевизионные сериалы, как «Московские окна», «Тайга. Курс выживания», «Лучший город земли», «Красная капелла», «Каменская 4», «Завтрашние заботы», «Завещание ночи» и другие.
- 2021 — заслуженный деятель искусств Татарстана, народный художник республики, заслуженный художник России, лауреат Государственной премии РТ имени Габдуллы Тукая Шамиль Шайдуллин (родился 1 августа 1947 года). В его творчестве воплощены основные веяния искусства XX и начала XXI века и идеи новой эпохи и нового времени.
- 2021 — бывший директор Казанского цирка, заслуженный работник культуры Татарстана Дамир Шарифуллин. Он руководил цирком более 25 лет, открыл открыл детскую цирковую школу.
Праздники: День железнодорожника
- День железнодорожника. Праздник был учрежден в царской России еще в 1896 году и приурочен ко дню рождения императора Николая I, начавшего строительство железных дорог. После Октябрьской революции праздник был забыт почти на двадцать лет. Традиция чествовать железнодорожников возродилась в СССР лишь в 1936 году.
- День одиноких работающих женщин. Инициатором неофициального праздника выступила в 2006 году американка Барбара Пейн, основавшая партнерскую сеть таких одиноких работающих женщин. С тех пор день отмечается ежегодно и призван обратить внимание окружающих на право каждой женщины самостоятельно выбирать свой путь в жизни.
События в истории: в Москве произошел «Медный бунт», было изобретено шампанское, Великобритания объявила войну Германии
- 1662 — в Москве произошел «Медный бунт» — массовое восстание посадских людей против выпуска медных денег. В итоге медные деньги были отменены царским указом в апреле 1663 года.
- 1668 — впервые было представлено игристое вино, прародитель современного шампанского. Имя монаха Пьера Периньона, который создал напиток, впоследствии стало маркой французского шампанского премиум-класса. Кстати, он не только первым изготовил шампанское, но и предложил заменить обычную в то время пробку из промасленной палки на корковую, которая используется по сей день.
- 1774 — в бою с турками русский полководец Михаил Кутузов получил тяжелое ранение в голову — пуля через левый висок вышла у правого глаза. К удивлению врачей, он выжил. Впоследствии, несмотря на увечье, Кутузов вернулся на службу, командовал российской армией в войне с Наполеоном.
- 1777 — в лондонском «Амфитеатре Эстли» состоялось первое в Европе театрализованное представление. Так появился первый цирк. В здании, имевшем куполообразную крышу, круглый зрительный зал, манеж, оркестр и сцену первоначально показывали исключительно конные номера и мастерство наездников. Спустя время перед зрителями предстали акробаты, жонглеры, канатоходцы и клоуны.
- 1783 — Россия и грузинское Картли-Кахетинское царство подписали Георгиевский трактат. По его условиям грузинский царь Ираклий II признавал покровительство России и отказывался от самостоятельной внешней политики. Екатерина II со своей стороны ручалась за сохранение целостности территориальных владений Грузии.
- 1914 — после вторжения немецких войск в Бельгию Великобритания объявила Германии войну. Так в Первой мировой войне сформировалось полноценное противоборство коалиций великих держав — Антанта против Тройственного союза. В послевоенной публикации военного министерства Великобритании Statistics of the Military Effort of the British Empire During the Great War 1914—1920, изданной в марте 1922 года, официально числится погибшими 908 371 британских солдат.
- 1924 — Советский Союз установил дипломатические отношения с Мексикой. Отношения были разорваны 26 января 1930 года, но потом восстановлены в ноябре 1942-го. В июне 1941-го Мексика была единственным латиноамериканским государством, которое официально осудило фашистскую агрессию против СССР.
- 1938 — путем переименования Казанского района был образован Юдинский, а его административным центром стал рабочий поселок Юдино. В 1948-м в него входили три поселковых совета и 24 сельсовета. В 1958 году он стал Зеленодольским, поскольку было решено перенести райцентр в город Зеленодольск. При этом железнодорожная станция сохранила свое название Юдино, она вместе с одноименным районом сегодня входит в состав Казани.
- 1959 — Горький (ныне Нижний Новгород) стал закрытым городом. В него перестали впускать иностранцев. Это объяснялось тем, что здесь создавались ядерные реакторы, в том числе для знаменитого ледокола «Ленин» и для подводных лодок, которые строились на заводе «Красное Сормово». В частности, в городе запрещалась фотосъемка мостов, вокзалов, предприятий и других объектов. К концу 1980-х годов количество предприятий, работающих на ВПК страны, доходило до 75% всей промышленности города. Здесь на авиационном заводе выпускали скоростные истребители — легендарные МиГи, уникальные экранопланы.
- 1997 — вышел указ «Об изменении нарицательной стоимости денежных знаков и масштаба цен». Началась деноминация рубля: обмен начался с 1 января 1998 года: одному новому рублю соответствовали 1 000 старых, образца 1993 и 1995 годов. Обмен проходил постепенно, вплоть до 1 января 2003 года. Тогда же появились копеечные и рублевые монеты.
- 2005 — в преддверии празднования 1000-летия Казани столичный Совет народных депутатов возобновил присвоение звания «Почетный гражданин Казани». Тогда его носителями стали 13 человек, в числе которых были Борис Ельцин, президент России Владимир Путин и глава Татарстана Минтимер Шаймиев. Почетными жителями Казани также были признаны известный филантроп Асгат Галимзянов, оперный певец Азат Аббасов, олимпийская чемпионка по фехтованию Наиля Гилязова и другие.
- 2015 — тогда еще министр экономики Татарстана Артем Здунов и гендиректор Агентства по государственному заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям РТ Яков Геллер презентовали сайт smb.tattis.ru, который назвали порталом поддержки МСБ или «Доступ к рынку». Новый сервис был призван объединить все закупки на одной площадке и предоставить татарстанским предпринимателям возможность поиска рынков сбыта своей продукции в других регионах. Сайт работает и по сей день как информационный портал для малого и среднего предпринимательства.
- 2020 — министр обороны России Сергей Шойгу посетил Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова, где проинспектировал ход строительства самолетов Ту-160, производство лайнеров Ту-214 и выполнение работ по модернизации строевых самолетов дальней авиации. Ему показатели самую большую и мощную в мире установку электронно-лучевой сварки и вакуумного отжига, наземные станции управления, позволяющие контролировать работу различных типов беспилотников через спутники.
- 2023 — президент России Владимир Путин подписал закон об исламском банкинге. Эксперимент стартовал 1 сентября 2023 года в Татарстане, Башкирии, Чечне и Дагестане.
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