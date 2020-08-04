Сергею Шойгу продемонстрировали разработки беспилотных летательных аппаратов в Казани

Фото: пресс-служба президента РТ

Сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе своей рабочей поездки в Казань посетил Казанский авиационный завод им.С.П. Горбунова, где проинспектировал ход строительства самолетов Ту-160, производство лайнеров Ту-214, а также выполнение работ по модернизации строевых самолетов дальней авиации.

Главу Минобороны РФ сопровождал президент Татарстана Рустам Минниханов. Шойгу также продемонстрировали восстановление производства авиационных комплексов Ту-160, а также производственные цехи и объекты техперевооружения авиазавода, в том числе самую большую и мощную в мире установку электронно-лучевой сварки и вакуумного отжига.

Помимо этого, министру обороны РФ представили перспективные разработки в области беспилотных летательных аппаратов, в том числе наземные станции управления, позволяющие контролировать работу различных типов БПЛА через спутники.

В ходе мероприятия Шойгу доложили о предстоящей передаче глубокомодернизированного самолета Ту-160 на летно-испытательную станцию, передает пресс-служба президента РТ.

В мае прошлого года Сергей Шойгу посещал Казань вместе с президентом страны Владимиром Путиным и главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым.

